TOFAŞ'ta Diante Garrett sezonu kapadı

Gürkan DURAL/BURSA,() -

TOFAŞ'ın yıldız oyuncusu Diante Garrett'ın sol ayak aşil tendonu koptu. Yıldız guard sezonu kapadı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında 30 Mart Cumartesi günü sahasında Türk Telekom’u konuk edecek olan TOFAŞ’ın dünkü antrenmanında üzücü bir sakatlık yaşandı. TOFAŞ Spor Salonu’nda gerçekleştirilen idmanda sakatlanan ABD’li oyuncu Diante Garrett’ın MR’ı çekildi. Çekilen MR sonucu Garrett’ın (sol ayak) aşil tendonunun koptuğu belirlenirken, bugün ameliyat olacak olan Garrett’ın sezonu kapattığı bildirildi.

Bu sezon takıma önemil katkılar sunan Garrett, 21 maçta görev alırken ortalama 32 dakikada 14.5 sayı, 6.2 asist ve 3.3 ribaund ortalamaları tutturdu.

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