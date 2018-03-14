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TOFAŞ Sakarya BŞB Basketbol Müsabakası Sonucu 84-79

Tahincioğlu Basketbol Ligi kaldığı yerden olanca heyecanı ile devam etti. Ligin 19’uncu haftasında Basketbol liginin devlerinden Tofaş mağlubiyet yaşamadı.

TOFAŞ Sakarya BŞB Basketbol Müsabakası Sonucu 84-79
 Tahincioğlu Basketbol Ligi kaldığı yerden olanca heyecanı ile devam etti. Ligin 19’uncu haftasında Basketbol liginin devlerinden Tofaş mağlubiyet yaşamadı.

Sadece Türk basketbol liginin değil dünya basketbolunun da en başarılı takımlarından olan Tofaş kendi sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor basketbol takımı ile karşılaştı ve karşılaşmadan 5 farkla 84’e karşı 79 sayı ile ayrılmayı başardı.

Maçın başlangıcında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor’un Tofaş karşısında öne geçmesi akıllara serinin bozulacağı sorularını getirdi. Ama maçı Tofaş kazanmayı başardı ve galibiyetlerinde serideki rakamı 5’ çıkarmış oldu.

Ligin bu 19. Haftasında kendi sahası olan Nilüfer Tofaş Spor Salonunda karşılaşma yapıldı.

Tofaş Basketbol Takımı adına sahaya ilk beş içinde çıkan mavi yeşilli takımın oyuncuları şunlardı: Raymar Morgan, SammyMejia, Muhsin Yaşar, Pierria Henry ve TonyCrocker oldu. Tofaş takımının ilk basketi Raymar Morgan’dan geldi. Basketbol müsabakasının ilk çeyreği berabere bitti ve 16 -16 tamamlandı, ikinci çeyrekte 9 sayı farkla geriye düşen Tofaş bu çeyrekte yenilgiyi tadarak, 34-45 çeyreği tamamladı. Üçüncü çeyreğe gelindiğinde artık takım atağa geçmişti ve sonuç 55e karşı 56 oldu artık bu çeyrekte farkı Tofaş Basketbol takımı 1 sayıya kadar indirmişti ki, bu durumda özellikle Raymar Morgan ve ilk beşten sonra takıma giren Yiğit Arslanve KennyKadji’nin etkili basketleri ile son ana kadar aradaki 4 farkı 1 sayıya indirenSammyMejia’nın attığı 3 sayılık basket etkili oldu.

Son çeyrekte büyük bir performans gösteren Tofaş Basketbol takımı  KennyKadji, Pierria Henry isimli basketbolcuların üstün oyunu ile maçın bitimine 29 saniye kala 80 e karşı 73 önde idi ve çam bittiğinde skor 84e karşı 79 oldu. Basketbol maçlarına açılan en yüksek oranlarıhttp://kacak.bayiddia.online/supertotobet/ ve http://canlibahisuzmani.co/casinodunya/ siteleri üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.

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