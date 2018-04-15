TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 94-75

Gürkan DURAL/BURSA,()

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen, Ayşenur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Raymar Morgan 14, Joshua Owens 15, Pierria Henry 15, Sammy Mejia 14, Tony Crocker 16, Barış Ermiş 2, Kenny Kadji 11, Muhsin Yaşar 2, Yiğit Arslan 5, Çağatay Afşar, Mert Konuk, Efe Beşok

PINAR KARŞIYAKA: David Kennedy 8, Erdi Gülaslan, Jarrod Michael Jones 28, Dominic Wayne Waters 11, Marko Banic 11, Akif Egemen Güven 2, Görkem Doğan 2, Metin Türen 3, Scott Douglas Wood II 6, Bryon Gregory Allen 4, Alp Karahan

1.PERİYOT: 22-18

DEVRE: 44-37

3.PERİYOT: 69-58

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 25’inci haftasında TOFAŞ, sahasında Pınar Karşıyaka’yı 94-75 mağlup etti.

Maçın ilk basketleri konuk ekipten gelirken, Jones ve Banic’in sayılarına Morgan ve Mejia’nın isabetleriyle cevap veren TOFAŞ, 5-0’lık seri ile öne geçti. Ardından her iki ekipde pota altını etkili kullanırken, karşılıklı sayılar sonrası Kadji ve Muhsin ile üst üste basketler bulan TOFAŞ bu periyodu 22-18 önde kapadı.

İkinci çeyrekle birlikte üst üste basketler bulmaya devam eden Bursa temsilcisi, yakaladığı 12-0’lık seri ile farkı açtı ve Yiğit’in serbest atıştan bulduğu isabetlerle 12’nci dakikada skoru 29-18’e çekti. Akabinde bu kez Pınar Karşıyaka, 7-0’lık seri yakalarken oyuna yeniden ortak oldu. İlk devrenin son basketi İzmir ekibinde Allen’dan gelirken TOFAŞ soyunma odasına ise 44-37 üstün giren taraf oldu.

Dönüşte taraftarının da desteğiyle ritim bulan TOFAŞ, 26’ncı dakikaya girilirken Tony Crocker’ın orta mesafe isabetiyle birlikte farkı 17’ye çıkardı ve o ana kadarki en büyük farkı yakaladı: 58-41. Waters’ın üst üste dış atışlardan isabet bulmasıyla İzmir ekibi oyunda kalırken, üretkenliğini sürdüren TOFAŞ final çeyreğine 69-58’lik skor avantajıyla başladı.

Dördüncü periyotta potaya hücum etme ısrarını sürdüren TOFAŞ, bunun meyvesini kısa süreçte alırken özellikle Morgan ve Owens etkili oldu. Aradaki çeyrek boyunca korumayı başaran TOFAŞ, son bölümlerde rahat bir oyun ortaya koyarken Yiğit Arslan’ın üç sayılık isabeti sonrası maçı da 94-75 kazanmasını bildi.

Bu galibiyetin ardından ligde 20’nci galibiyetini aldı ve lider Fenerbahçe Doğuş’u takibini sürdürdü. Pınar Karşıyaka ise 16’ncı kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

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