Tofaş-Pınar Karşıyaka: 80-86

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA ()

Salon: TOFAŞ

HAKEMLER: Murat Biricik (xxx), Ziya Özorhon (xxx), Can Mavisu (xxx)

TOFAŞ: Barış Ermiş (xxx)16, Crocker (xx)9, Mejia (xxx)15, Kaya Peker (xx)7, Copeland (xxx)14, Yiğit Arslan (x)3, Micic (x), İvanov (xxx)16

PINAR KARŞIYAKA: Green (xxx)12, Brown (xxx)14, Ponitka (xxx)13, Owens (xx)6, Summers (xxxx)26, Petway (xx), Muhammed Baygül (xx)5, Akif Egemen Güven (xxx)0, Soner Şentürk (xx)

1. Periyot: 12-17

Devre: 35-37

3. Periyot: 59-64

SPOR Toto Basketbol Süper Ligi 15'inci haftasında Tofaş, sahasında Pınar Karşıyaka'ya 86-80 yenildi.

Pınar Karşıyaka Green'in serbest atıştan bulduğu sayılarla başladığı karşılaşma Tofaş, Copeland'ın 3 sayılık isabetiyle karşılık verdi. Karşılaşmada iyi savunma yapan Tofaş, Mejia ve Crocker ile etkili olunca 6. dakikayı 10-4 önde kapattı. Muhammed Baygül'ün etkili performansıyla konuk ekip 8'inci dakikada 11-15 öne geçti. ve 1'inci Peryot'u 12-17 önde kapattı.

İlk bölümdeki etkili oyunu ikinci periyoda da yansıtan İzmir temsilcisi, 12. dakikayı 13-23 önce kapattı. Crocker ve İvanov'un sayılarıyla farkın açılmasına izin vermeyen Tofaş, 13. dakikada farkı 2 sayıya kadar indirsede soyunma odasına 35-37 geride girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf Pınar Karşıyaka oldu. Ponitka ve Owens'in sayılarıyla 22. dakikada skoru 35-43'e çıkartan konuk ekip, Barış Ermiş ve Mejia'nın sayılarıyla karşılık vermesine rağmen 25'inci dakikayı 46-50 önce tamamladı. Kalan dakikalarda savunmadaki etkinliğini hücuma da yansıtan Bursa temsilcisi, 29'uncu dakikada farkı 1'e kadar düşürdü. Son dakikada Brown ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka final periyoduna da 64-59 üstün gitti.

Son periyotta da rakibinin skorda geri gelmesine izin vermeyen İzmir temsilcisi, maçtan da 86-80 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta Barış Ermiş ve İvanov 16 sayı üretirken, Pınar Karşıyaka'da Michael Summers 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

FOTOĞRAF