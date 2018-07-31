 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek
CHP'de kurultay için imzalar hazır
Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: İran ile ne zaman...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...

TOFAŞ perdeyi 20 Ağustos'ta açıyor

Gürkan DURAL/BURSA,() Gelecek sezonda 7Days EuroCup, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Erkekler Türkiye Kupası'nda mücadele verecek olan TOFAŞ, yeni sezon çalışmalarına 20 Ağustos'ta başlayacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden...

TOFAŞ perdeyi 20 Ağustos'ta açıyor

Gürkan DURAL/BURSA,()

Gelecek sezonda 7Days EuroCup, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Erkekler Türkiye Kupası'nda mücadele verecek olan TOFAŞ, yeni sezon çalışmalarına 20 Ağustos'ta başlayacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın sezon öncesi hazırlık ve kamp programı belli oldu. 2018-2019 sezonunda Basketbol Süper Ligi, Erkekler Türkiye Kupası ve 7Days Eurocup olmak üzere 3 kulvarda mücadele edecek olan Mavi-Yeşilliler, sağlık kontrollerinin ardından yeni sezon hazırlıklarının startını 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde verecek. Çalışmalarına 27 Ağustos-7 Eylül 2018 tarihleri arasında İtalya'nın Bormio kentinde gerçekleştireceği yurt dışı kampıyla devam edecek olan Bursa temsilcisi, burada Almanya'nın Würzburg ve İtalya'nın Brescia takımlarıyla 2 hazırlık karşılaşması oynayacak.
CEVAT SOYDAŞ TURNUVASI 19-22 EYLÜL'DE
İtalya kampının ardından çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, 12-16 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gloria Cup'ta Euroleague ekipleri Zalgiris Kaunas ve Anadolu Efes ile önemli maçlara çıkacak. Bu sene 18'incisi düzenlenecek Uluslararası Crowne Plaza Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası ise 19-22 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. TOFAŞ'ın ev sahipliğinde Bursa'da gerçekleştirilecek turnuvaya Mavi Yeşilliler dışında; Yunanistan'ın Promitheas Patras B.C. takımıyla Türkiye'den Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor takımları da katılacak.
TOFAŞ Basketbol Takımı, 26 Eylül 2018 tarihinde Bursa'da Banvit ile oynayacağı özel maçla yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar