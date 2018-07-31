TOFAŞ perdeyi 20 Ağustos'ta açıyor

Gürkan DURAL/BURSA,()

Gelecek sezonda 7Days EuroCup, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Erkekler Türkiye Kupası'nda mücadele verecek olan TOFAŞ, yeni sezon çalışmalarına 20 Ağustos'ta başlayacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın sezon öncesi hazırlık ve kamp programı belli oldu. 2018-2019 sezonunda Basketbol Süper Ligi, Erkekler Türkiye Kupası ve 7Days Eurocup olmak üzere 3 kulvarda mücadele edecek olan Mavi-Yeşilliler, sağlık kontrollerinin ardından yeni sezon hazırlıklarının startını 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde verecek. Çalışmalarına 27 Ağustos-7 Eylül 2018 tarihleri arasında İtalya'nın Bormio kentinde gerçekleştireceği yurt dışı kampıyla devam edecek olan Bursa temsilcisi, burada Almanya'nın Würzburg ve İtalya'nın Brescia takımlarıyla 2 hazırlık karşılaşması oynayacak.

CEVAT SOYDAŞ TURNUVASI 19-22 EYLÜL'DE

İtalya kampının ardından çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, 12-16 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gloria Cup'ta Euroleague ekipleri Zalgiris Kaunas ve Anadolu Efes ile önemli maçlara çıkacak. Bu sene 18'incisi düzenlenecek Uluslararası Crowne Plaza Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası ise 19-22 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. TOFAŞ'ın ev sahipliğinde Bursa'da gerçekleştirilecek turnuvaya Mavi Yeşilliler dışında; Yunanistan'ın Promitheas Patras B.C. takımıyla Türkiye'den Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor takımları da katılacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 26 Eylül 2018 tarihinde Bursa'da Banvit ile oynayacağı özel maçla yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak.

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