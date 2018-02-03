TOFAŞ - Muratbey Uşak: 97-72

Gürkan DURAL / BURSA, ()

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xxx), Mehmet Karabilecen (xxx), Özge Şentürk (xxx)

TOFAŞ: Joshua Owens 6 (xx), Pierria Henry 7 (xxx), Sammy Mejia 10 (xxx), Raymar Morgan 19 (xxx), Tony Crocker 18 (xxx), Kenny Kadji 17 (xxx), Yiğit Arslan 8 (xx), Muhsin Yaşar 4 (xx), Berkan Durmaz 4 (xx), Mert Konuk 3 (x), Efe Beşok (x), Emre Tanışan 1 (x)

MURATBEY UŞAK: Isaiah Miles 8 (xx), Jordan Hamilton 6 (xx), Tayfun Erülkü 13 (xxx), Earl Calloway 11 (xx), Jackie Carmichael 12 (xx), Ian Miller 7 (xx), Richard Solomon 8 (xx), Şafak Edge 4 (x), Süleyman Yavaş 3 (x)

1'İNCİ PERİYOT: 20-22

İLK YARI: 44-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-57

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 17’nci hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında Muratbey Uşak’ı ağırladı. Karşılaşmanın ilk basketleri Tayfun Erülkü’den gelirken konuk ekip bu bölümde 5-0’lık seri ile maça başladı. Ardından çeyreğin bitimine 3 dakika kala Calloway ve Hamilton’un skorer kimliğiyle 8-0’lık seri yakalayan Uşak temsilcisi skoru da 8-18 yaptı. Sornasında toparlanan TOFAŞ, farkı azaltmaya başlarken, Yiğit Arslan’ın zor pozisyondayken kaydettiği 3 sayılık isabetine rağmen Bursa temsilcisi ilk çeyreği 20-22 geride kapadı.

İkinci çeyreğe Henry’nin dış atış isabetiyle başlayan TOFAŞ, 23-22 öne geçti. Sonraki bölümlerde kaşrılıklı sayılar görülürken, üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan Bursa temsilcisi, çeyreğin bitimine 2.30 dakika kala momentumu eline aldı. Kenny Kadji’nin dış atış isabeti ve kazandığı faul atışını sayıya çevirmesiyle skoru 37-33’e çeken TOFAŞ, soyunma odasına da 44-36 önde giren taraf oldu.

Dönüşte hücum ritmini bulan Bursa ekibi, seyircisinin de desteğini alarak farkı açmaya başladı. Özellikle Raymar Morgan ile bu bölümde etkili olan TOFAŞ, çeyreğin bitimine 1.46 dakika kala üst üste 3’üncü basketi sonrası skoru 64-46 yaptı ve maçta o ana kadarki en farklı skoru elde etti. Hücumdaki başarılı performansını sürdüren TOFAŞ, skor avantajını korudu ve kader çeyreğine 70-57 önde başladı.

Son periyotta üst üste bulduğu sayılarla rakibinin direncini kıran TOFAŞ, aradaki farkı da giderek açmaya başlarken, seyircisinin de desteğiyle birlikte rahat bir oyun ortaya koydu. Son bölümlere doğru TOFAŞ’ta genç oyuncular da şans bulurken, yeni transfer Efe Beşok da ilk kez forma giydi. Bursa temsilcisi parkeden 97-72’lik skorla galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi TOFAŞ’tan 19 sayıyla Raymar Morgan oldu. Ligdeki 14’üncü galibiyetini alan TOFAŞ maç fazlasıyla lider oldu, Muratbey Uşak ise 13’üncü yenilgisini aldı.

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