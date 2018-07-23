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TOFAŞ, Muhaymin Mustafa'yı kadrosuna kattı

BURSA,() TOFAŞ Basketbol Takımı, Anadolu Efes’in genç oyuncusu Muhaymin Mustafa’yı kiralık olarak renklerine bağladı. 2018-2019 Sezonu kadro çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden TOFAŞ, Anadolu Efes’ten Muhaymin Mustafa’yı...

TOFAŞ, Muhaymin Mustafa'yı kadrosuna kattı

BURSA,()

TOFAŞ Basketbol Takımı, Anadolu Efes’in genç oyuncusu Muhaymin Mustafa’yı kiralık olarak renklerine bağladı.
2018-2019 Sezonu kadro çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden TOFAŞ, Anadolu Efes’ten Muhaymin Mustafa’yı kadrosuna kattı. 1999 doğumlu ve 1.96 cm boyundaki Muhaymin Mustafa, kiralık olarak Mavi Yeşilli takıma transfer olurken, Sudan asıllı Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan genç oyuncu, 2017-2018 sezonunda çifte lisansla hem Anadolu Efes, hem İstanbulspor Beylikdüzü forması giydi. Ümit Milli Basketbol Takımı’nda da görev yapan Muhaymin Mustafa, geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde 8 maçta 8 sayı, 2.6 ribaund; Basketbol Süper Ligi’nde 15 maçta 1.5 sayı, Euroleague’de ise süre aldığı 7 maçta 0.9 sayı ortalamalarıyla oynadı.
U16, U17 ve U18 yaş gruplarında Ay yıldızlı formayı sırtına geçiren Muhaymin Mustafa, son olarak Ümit Milli Takım ile Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele verirken, Ay Yıldızlılar turnuvayı beşincilikle tamamladı.

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