TOFAŞ - Limoges CSP maçının ardından

Gürkan DURAL / BURSA () - 7Days EuroCup'ta ilk hafta maçında Fransız temsilcisi Limoges'i 84-71 mağlup eden TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, önemli bir mücadeleden galip ayrıldıklarını kaydetti.



ORHUN ENE: KAZANMAK ÖNEMLİ



TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde kaybettikleri Bursaspor Basketbol maçı sonrası zorlu bir 40 dakika oynayacaklarının bilincinde olduklarını ve bu düşünce itibariyle parkeye çıktıklarını dlie getirdi. Sakat oyuncuların yokluğunda önemli bir galibiyet aldıklarına işaret eden Ene, "Önemli oyuncularımız yoktu. Bu maçta oyuncularımı tebrik ediyorum. İki gün önceki bir maçtan sonra burada böyle bir efor koymamız ve farkı yakalamamız güzel bir şey. Kendi sahamızda rakip güçlü de olsa kazanmak önemli. Gruptan çıkmak istiyorsanız kendi sahanızdaki 5 maçı ve bir de deplasman maçını kazanmamız gerekiyor. Burada ilk galibiyetimize imza attık" dedi.



ALFRED JULBE: TOFAŞ DAHA İYİ OYNADI



Limoges CSP Başantrenörü Alfred Julbe, kendileri açısından kötü bir maç olduğunu ifade etti. Mücadele gücü yönünden sahada istediklerini sergileyemediklerini vurgulayan Julbe, "Basketbolun 40 dakika sahada oynandığının farkına varamadık. Momentum daha çok rakip tarafındaydı. Performans açısından çok tatminkar değildik. Çok çalışmamız gereken konular var. Savunma kısmı özellikle çok kötüydü. Bundan önceki maçlarda kötü savunma yapmamıştık ama bugün çok kötüydük. TOFAŞ maç boyunca hem savunma hem de hücumda daha iyi oynadı. Maçı çok istediler. Sert bir oyun ortaya koydular" diye konuştu.