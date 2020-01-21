TOFAŞ, Joventut Badalona deplasmanında

Gürkan DURAL/BURSA, () - TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup TOP16 turunun 3’üncü haftasında yarın deplasmanda Joventut Badalona ile kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 22.45’te başlayacak.

7Days EuroCup TOP16 turu H Grubu 3’üncü hafta mücadelesinde TOFAŞ, İspanyol temsilcisi Joventut Badalona’ya konuk oluyor. Son 16 turuna çifte galibiyetle başlayan ve grupta lider durumda bulunan mavi yeşilliler, bu çıkışını Badalona deplasmanında da sürdürerek çeyrek final için avantaj elde etmek isterken, sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen kaptan Sammy Mejia ve Matt- Lojeski ile gribal enfeksiyonu atlatan DJ White maç kadrosunda yer alıyor. Yeni transfer Rion Brown ise kafilede yer almasına rağmen statü gereği Joventut Badalona karşısında forma giyemeyecek. ABD’li oyuncu, TOP16 turunun başlamasının ardından kadroya dahil edilmesi nedeniyle turun ilk devre müsabakalarında görev yapamayacak. Rion Brown, 4’üncü hafta müsabakasıyla birlikte parkede yerini alabilecek.

EuroCup TOP16 turu H Grubu ilk haftasında Unicaja Malaga’yı evinde 84-82 mağlup eden TOFAŞ Basketbol Takımı, ikinci hafta mücadelesinde ise deplasmanda MoraBanc Andorra’yı önemli eksiklere rağmen 63-69 yenmeyi başarmıştı. Mavi yeşillilerin rakibi Joventut Badalona ise C Grubu dördüncüsü olarak yükseldiği TOP16 turuna 90-87’lik Andorra galibiyetiyle başlasa da ikinci maçta deplasmanda Unicaja Malaga’ya 90-84 kaybetmişti.

Joventut Badalona ile TOFAŞ arasındaki mücadele yarın Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak. Palau Olimpic De Badalona’da oynanacak karşılaşmayı Finlandiya’dan Petri Mantyla, Slovenya’dan Mario Majkic ve Yunanistan’dan Vasiliki Tsaroucha hakem üçlüsü yönetecek.



