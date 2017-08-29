TOFAŞ İtalya yolcusu

YENİ sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını tamamlayan TOFAŞ, yarın yurt dışı kampı için İtalya’ya gidecek.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezonda ligin yanı sıra 7Days EuroCup’ta da mücadele verecek olan mavi beyazlılar, 14 Ağustos’ta başladığı ilk etap çalışmalarını tamamladı. Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde çift antrenman yapan Bursa temsilcisi, günün ilk antrenmanında topla yaptığı ısınma çalışmalarının ardından kondisyon yüklemelerine devam etti. Oyuncular özellikle halatla yapılan antrenmanda sınırlarını zorladı. Akşam idmanında ise savunma ve hücum ağırlıklı taktik çalışmalar gerçekleştirildi.10 GÜNLÜK KAMPİkinci etap çalışmalarını İtalya’nın Bormio kentinde yapacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı yarın sabah saatlerinde kulüp tesislerinden hareket edecek. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak tarifeli uçakla Milano’ya uçacak olan mavi beyazlılar, Bergamo havaalanından karayoluyla Bormio’ya ulaşacak. Temsilcimiz, 10 günlük kamp süresi boyunca 3 hazırlık maçı oynayacak ve 9 Eylül Cumartesi günü yurt dışı kamp çalışmalarını tamamlayarak Bursa’ya dönüş yapacak.

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