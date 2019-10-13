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TOFAŞ, İtalya yolcusu
TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup 3'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Umana Reyer Venezia mücadelesi için yarın İtalya’ya gidecek. 7Days EuroCup B Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında 15 Ekim Salı günü deplasmanda İtalya’nın...
SPOR 13.10.2019, 20:23
TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup 3'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Umana Reyer Venezia mücadelesi için yarın İtalya’ya gidecek.
7Days EuroCup B Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında 15 Ekim Salı günü deplasmanda İtalya’nın Umana Reyer Venezia takımıyla karşılaşacak olan TOFAŞ, yarın bu ülkeye gidecek. Ligde alınan Gaziantep Basketbol galibiyeti sonrası mavi-yeşillilerde gözler Avrupa’ya çevrilirken, Bursa temsilcisi yarın sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan kalkacak tarifeli uçakla Venedik’e uçacak. TOFAŞ, yarın ve maç günü karşılaşmanın oynanacağı Palasport Taliercio’da gerçekleştireceği antrenmanlarla müsabaka için hazırlıklarını tamamlayacak.
Eurocup’ta geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan TOFAŞ Basketbol Takımı, B Grubu’nda 4. sırada yer alırken; Mavi-yeşillilerin İtalyan rakibi Umana Reyer Venezia ise 2 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.
Umana Reyer Venezia ile TOFAŞ arasındaki mücadele 15 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak.
7Days EuroCup B Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında 15 Ekim Salı günü deplasmanda İtalya’nın Umana Reyer Venezia takımıyla karşılaşacak olan TOFAŞ, yarın bu ülkeye gidecek. Ligde alınan Gaziantep Basketbol galibiyeti sonrası mavi-yeşillilerde gözler Avrupa’ya çevrilirken, Bursa temsilcisi yarın sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan kalkacak tarifeli uçakla Venedik’e uçacak. TOFAŞ, yarın ve maç günü karşılaşmanın oynanacağı Palasport Taliercio’da gerçekleştireceği antrenmanlarla müsabaka için hazırlıklarını tamamlayacak.
Eurocup’ta geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan TOFAŞ Basketbol Takımı, B Grubu’nda 4. sırada yer alırken; Mavi-yeşillilerin İtalyan rakibi Umana Reyer Venezia ise 2 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.
Umana Reyer Venezia ile TOFAŞ arasındaki mücadele 15 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak.
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