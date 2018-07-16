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TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören yeni transferleri değerlendirdi

"Weems'in karakteri önemli" "Harper fayda sağlayacak" Gürkan DURAL / BURSA,() TOFAŞ'TA daha önce Joshua Owens, Tony Crocker ve Raymar Morgan takımdan ayrılırken,ayrılma ihtimali yüksek olan bir diğer isim Pierria Henry'nin durumu...

TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören yeni transferleri değerlendirdi

"Weems'in karakteri önemli"

"Harper fayda sağlayacak"

Gürkan DURAL / BURSA,()

TOFAŞ'TA daha önce Joshua Owens, Tony Crocker ve Raymar Morgan takımdan ayrılırken,ayrılma ihtimali yüksek olan bir diğer isim Pierria Henry'nin durumu ise bugün netleşecek. TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören takıma bu sezon dahil olan Demonte Harper ve Kyle Weems'i ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon için kadro yapılandırmasını sürdürüyor. Bursa temsilcisi  ilk transferini Amerikalı basketbolcu Demonte Harper’ı renklerine bağlayarak gerçekleştirirken, son iki sezonda Beşiktaş Sompo Japan forması giyen Amerikalı basketbolcu Kyle Weems ile de anlaşma sağlamıştı.
"WEEMS'İN KARAKTERİ ÖNEMLİ"
TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören ise her iki oyuncu için değerlendirmelerde bulundu. Kyle Weems’in Avrupa tecrübesinin de bulunduğunun altını çizen Öngören, “Weems’in karakteri önemli, kazanmayı arzulayan hem Bursa’ya hem de bizim yapımıza uyacağını düşündüğümüz bir oyuncu. 3 ve 4 pozisyonlarını oynuyor. Bu da önemli çünkü yeni sezon ile birlikte yabancı sayısı da 5’e düşürüldü. Dolayısıyla hem Türkiye, hem de Avrupa’da boy gösterirken birkaç pozisyonda oynayabilen oyuncuları tercih ediyoruz. Weems’i kadromuza kattığımız için çok umutlu ve mutluyuz” dedi.
"HARPER FAYDA SAĞLAYACAK"
ABD’li Demonte Harper’ın da 1 ve 2 numaralı pozisyonu oynayabildiğini kaydeden Tolga Öngören, “Harper da geçtiğimiz sezon Zenit-Saint Petersburg formasıyla EuroCup’ta mücadele etti. Avrupa tecrübesine sahip bir oyuncu. Asıl pozisyonu 2 ancak zaman zaman 1 numaralı pozisyonda da oynayabiliyor. Şutu ve pası olan, çembere gidebilen bir oyuncu. Özellikle yabancı sınırlamasının olduğu bu düzende bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu. 
Tolga Öngören, takviyelerin süreceğini ve bir tane uzun ile bir tane point guard oyuncusunu takıma dahil edeceklerini de sözlerine ekledi.
Öte yandan TOFAŞ’ta geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Joshua Owens, Tony Crocker ve Raymar Morgan ayrıldı. Pierria Henry’nin durumunun ise bugün netleşeceği öğrenilirken, takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

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