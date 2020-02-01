TOFAŞ - Gaziantep Basketbol: 108-88

Gürkan DURAL/BURSA,()

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Kerem Baki, Serdar Ünal, Halil Baldemir

TOFAŞ: Rion Brown 18, Devin Williams 11, Sammy Mejia 8, Berk Uğurlu 6, Berkan Durmaz 8, Matt Lojeski 12, Muhsin Yaşar 18, DJ White 10, Barış Ermiş 10, Muhaymin Mustafa 5, Bora Satır 2, Batın Tuna

GAZİANTEP BASKETBOL: Metehan Akyel 21, Jason Rich 9, Erol Can Çinko 9, İsmail Cem Ulusoy 2, Murat Göktaş, Stevan Jelovac 24, Sarunas Vasiliauskas 9, Orhan Aydın Haciyeva 9, Can Uğur Öğüt 5, Batuhan Dikmen

1'İNCİ PERİYOT: 30-27

DEVRE: 57-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 79-65

ING Basketbol Süper Ligi’nin 18’inci hafta mücadelesinde TOFAŞ, evinde ağırladığı Gaziantep Basketbol'u 108-88 mağlup etti. Bu sonuçla TOFAŞ ligdeki 13’üncü galibiyetini elde ederek zirve yarışını sürdürürken, Gaziantep Basketbol ise 11’inci kez parkeden mağlup ayrıldı.

Mücadeleye etkili başlayan Gaziantep Basketbol karşısında kısa sürede toparlanan TOFAŞ, pota altını verimli kullanınca oyuna denge getirdi. İlk periyodun sonlarına doğru hücum tercihlerini boyalı alandan yana kullanan ve serbest atış çizgisinde de hata yapmayan Bursa temsilcisi, yüksek skorun çıktığı bu bölümü 30-27 önde tamamladı.

İkinci periyot ile oyun kontrolünü tamamen eline alan TOFAŞ, özellikle dış atışlardaki yüksek isabet yüzdesiyle farkı da açmaya başladı. Bu bölümde savunmasını da sertleştirerek, rakibine kolay atış şansı tanımayan TOFAŞ, Rion Brown’ın üst üste kaydettiği üçlüklerle soyunma odasına da 57-42 üstün girdi.

Üçüncü periyotta Mejia, Lojeski ve son bölümlere doğru da Muhsin Yaşar’ın skor yükünü sırtlamasıyla ritmini koruyan TOFAŞ, aradaki farkın erimesine de izin vermedi. Jelovac’ın skorerliğiyle konuk ekip ayakta kalmak istese de, final periyoduna Bursa temsilcisi 79-65’lik skor avantajıyla başladı.

Final periyodunun ilk bölümlerinde Rion Brown sahneye çıkarken, kaydettiği sayılarla TOFAŞ’ı maçta iyice rahatlattı ve fark 22’ye çıktı: 90-68. Bu bölümden sonra TOFAŞ, özellikle genç oyuncuları sahaya sürürken, mücadelenin geride kalan dakikalarında rahat bir oyun ortaya koyan Bursa temsilcisi, parkeden de 108-88’lik galibiyetle ayrıldı.