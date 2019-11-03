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TOFAŞ - Galatasaray Doğa Sigorta: 112-93

Gürkan DURAL/BURSA,() SALON: TOFAŞ HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Can Mavisu TOFAŞ: Matthew Lojeski 22, Muhsin Yaşar 7, Samuel Mejia 21, Berk Uğurlu 18, Devin Williams 25, Tarik Phillip 4, Barış Ermiş 11, DJ White 4, Bora Satir, Berkan...

SPOR 02.11.2019, 19:40
TOFAŞ - Galatasaray Doğa Sigorta: 112-93

Gürkan DURAL/BURSA,()

SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Can Mavisu
TOFAŞ: Matthew Lojeski 22, Muhsin Yaşar 7, Samuel Mejia 21, Berk Uğurlu 18, Devin Williams 25, Tarik Phillip 4, Barış Ermiş 11, DJ White 4, Bora Satir, Berkan Aksu, Ata Can Atsüren
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Tai Jack Webster 19, Aaron Harrison 14, Yiğit Arslan 5, Zachary Auguste 24, Benjamin Alexander Moore 8, Gregory Vernon Whittington 11, Can Korkmaz 6, Göksenin Köksal 4, Ege Arar 2
1.PERİYOT: 26-21
DEVRE: 54-46
3.PERİYOT: 82-69
5 FAUL: 31.23 Muhsin Yaşar, 39.58 Berk Uğurlu (TOFAŞ)
DİSKALİFİYE: 7.32 Orhun Ene (TOFAŞ Başantrenör)

ING Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, Galatasaray Doğa Sigorta'yı baştan sona üstün götürdüğü maçta 112-93 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi’nin 6’ncı haftasında TOFAŞ, Galatasaray Doğa Sigorta’yı ağırladı. TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Bursa temsilcisi, 5 farklı isminden skor katkısı alırken televizyon molasına 17-8 üstün girdi. 7.32’de TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, itirazları nedeniyle hakem tarafından diskalifiye edilirken, oyun bir süre döndü. Ardından ritmini koruyan TOFAŞ çeyreği 26-21 önde tamamlamasını bildi.
İkinci çeyreğe de iyi başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı açmaya çabalarken, konuk ekipte Can ve Whittington’un üst üste gelen üçlükleri Galatasaray Doğa Sigorta’yı maçta tuttu. Whittington’ın 13’üncü dakika içerisindeki orta mesafe basketiyle farkın 2’ye düşmesine karşın (34-32); ilerleyen anlarda Mejia, Williams ve Lojeski’nin üçlükleriyle nefes alan TOFAŞ, devreye de 54-46’lık skor avantajıyla girdi.
Üçüncü çeyrekte yaptığı sert savunma ile rakibini top kayıplarına zorlayan TOFAŞ, 22’nci dakika içerisinde Mejia’nın üç sayılık basketiyle farkı 16’ya çıkardı (66-50). Konuk ekibin hücumda yeniden skor üretmesine karşın ritmini koruyan ve pota altını etkili kullanan Bursa temsilcisi, kader çeyreğine 82-69 önde başladı.
Konuk ekip Auguste’nin sayılarıyla maçta kalırken, Webster’ın skora katkısıyla umutlandı. Ancak bu bölümde oyun disiplinini elden bırakmayan TOFAŞ Basketbol Takımı, taraftarının da desteğini alarak farklı çift hanelerde tutmayı başardı. Maçın geride kalan bölümlerinde farka koşan TOFAŞ, parkeden de 112-93’lük galibiyetle ayrıldı.
Bu galibiyetin ardından TOFAŞ ligde üst üste beşinci galibiyetini aldı. Galatasaray Doğa Sigorta ise ikinci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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