TOFAŞ-Fenerbahçe:73-79

Cemal EKENTOK/BURSA, ()

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Fatih Arslanoğlu (xx),Mehmet Karabilicen (xx)

TOFAŞ: Barış (xxx)21, Mejia (xx)2, Kaya Peker (xx)6, Micic (xxx)14, Copeland (xx)7, Yiğit (xx)3, Palacios (xx)2, Caner (xx)2, Kadir (xx)5, İvanov (xxx)5, Muhsin (xxx)6

FENERBAHÇE: Nunnally (xx)8, Vesely (xx)4, Kalinic (xxx)12, Ali Muhammed (xxx)4, Datome (xxx)7, Sloukas (xxxx) 13, Ahmet (xx)1, Egehan (xxx)7, Melih (xxxx)17, Barış (xx)6, Berk İbrahim (x)

1.PERİYOT: 19-22 Fenerbahçe

DEVRE: 44-39 TOFAŞ

3.PERİYOT: 59-57 TOFAŞ

5 FAUL ALANLAR:



Spor Toto Basketbol Süper Lig çeyrek final ikinci karşılaşmasında TOFAŞ, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Fenerbahçe, rakibini 79- 73 yenerek, yarı finalde Darüşşafaka Doğuş’un rakibi oldu. Bursalı sporseverler, Fenerbahçeli oyuncuların isimleri anons yapılırken tribünler, ‘şampiyon’ diyerek alkışladı.

İlk çeyreğe iyi başlayan Tofaş olmasına karşın (6-3), Fenerbahçe kısa sürede toparlandı ve Nunnaly’nin sayılarıyla 7-0’lık bir seri buldu ve 6-10 öne geçti. Copeland üst üste üç hücumdan boş döndü. Bunu iyi değerlendiren Fenerbahçe, Melih ve Kalinic’in atışlarıyla ilk çeyreği 19-22 önde kapadı.

İkinci çeyrek, karşılıklı sayılarla geçti. Fenerbahçe oyunu sürekli önde götürdü. Özellikle Melih’in isabetli şutlarıyla sarı lacivertliler son ana kadar oyunu önde götürdü. Son bölümde Barış’ın basketiyle oyundan kopmayan TOFAŞ, 19. dakikada skoru 39-39 yaparken, 20. dakikada Yiğit’in üçlüğü, ardından Copeland’ın basketiyle TOFAŞ, soyunma odasına 44-39 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Datome’nin üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe 22. dakikada farkı 3 sayıya (47-44) indirdi. Ardından Sloukas’ın turnikesiyle fark 1 sayıya (47-46) indi. Her iki takım da sert savunma yapınca skor bulamadılar ve 26. dakikada 51-51’lik eşitlikle geçti. Bu çeyreğin son 3 dakikasında girildiğinde TOFAŞ, Barış’ın üçlüğü ile 55-53 öne geçti. 30. dakikada Mejia’nın turnikesiyle TOFAŞ skoru 59-57 yaptı.

Final periyoduna karşılıklı basketlerle geçildi. (61-59) 32. dakikada Melih’in üçlüğü ile Fenerbahçe 61-64 öne geçti. 34. dakikada Egehan’ın üçlüğü ile sarı lacivertliler farkı dört sayıya (63-67) çıkardı. 35. dakikada Barış’ın basketleri oyuna bir kez daha dengeyi getirdi: 67-67 Sloukas’ın üçlüğü ile Fenerbahçe 36. dakikaya 67-70 önde girdi. Egehan’ın turnikesine, Barış cevap verince skor 70-72 oldu. 37. dakikada Melih’in üçlüğü farkı 5 sayıya (70-75) çıkardı. Sloukas’ın üçlüğü Fenerbahçe’yi rahatlattı: 70-77 Tofaş’ın sayı üretemediği son dakikayı Sloukas ile değerlendiren Fenerbahçe farkı (71-79) açtı. Fenerbahçe son hücumu kullanmadı ve maçı 73-79 kazanarak yarı finalde Darüşşafaka Doğuş’un rakibi oldu.

Maçın en skorer ismi 21 sayı atan TOFAŞlı Barış Ermiş olurken, Fenerbahçe’den Melih 17 sayı ile oynadı.

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