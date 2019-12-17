TOFAŞ, EuroCup'ta son 16 turuna yükseldi

TOFAŞ - Lokomotiv Kuban: 92-90

Gürkan DURAL/BURSA,()

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehdi Difallah (Fransa), Marcin Kowalski (Polonya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 9, Berk Uğurlu 11, DJ White 15, Sammy Mejia 21, Devin Williams 13, Muhsin Yaşar 11, Tarık Phillip 10, Barış Ermiş 2, Berkan Durmaz

LOKOMOTİV KUBAN: Sam Dekker 17, Mantas Kalnietis 12, Alan Williams 9, Dmitry Kulagin 5, Johnny O’Bryant 18, Will Cummings 12, Mindaugas Kuzminskas 17, Dragan Apic, Vladimir Ivlev, Zakhar Vedishchev

1'İNCİ PERİYOT: 26-28

DEVRE: 48-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-62

5 FAULLE ÇIKAN: 39.51 Mindaugas Kuzminskas (Lokomotiv Kuban)

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu 10’uncu ve son hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Rus ekibi Lokomotiv Kuban’ı 92-90 mağlup etti ve B Grubu’nda 3’üncü sıraya yükselerek son 16 turuna kaldı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı sayılar ile geçilirken, hücumda daha etkili olan konuk ekip ilk 5 dakikayı 14-17 önde geçti. Alınan mola sonrası toparlanan TOFAŞ, Berk ve Devin Williams’ın sayılarıyla skoru eşitledi: 17-17. Dengede geçen ilk periyodu Rus temsilcisi, 26-28 önde tamamladı.

İkinci periyotta üstünlük sürekli olarak el değiştirdi. TOFAŞ bu bölümde Muhsin Yaşar’ı kullanarak pota altında etkili olmak isterken, Mejia ve Devin Williams skora katkı verdi. Lokomotiv Kuban’da ise Kalnietis, ikinci periyotta takımının skor yükünü sırtlado. Periyodun sonunu daha iyi oynayan TOFAŞ, soyunma odasına 48-43 üstün gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan TOFAŞ, DJ White’ın serbest atış çizgisinden bulduğu isabetler sonrası farkı çift hanelere taşıdı: 55-43. Periyodun ortalarına dek farkı koruyan TOFAŞ, daha sonra Lokomotiv Kuban’ın farkı eritmesine engel olamadı. 24’üncü dakika içerisinde üst üste sayılar bulmaya başlayan Rus temsilcisi, 13-0’lık seri yakaladı ve periyodun bitimine 36 saniye kala öne geçti: 61-62. TOFAŞ, DJ White ile bulduğu basket sonrası final periyoduna 63-62’lik skor avantajıyla girdi.

Son periyodun başında karşılıklı sayılar görülse de, önce Mejia ardından Berk’in üst üste bulduğu dış atış isabetleri ibreyi yeniden TOFAŞ’a çevirirken; seyirci desteğini de arkasına alan TOFAŞ 34’üncü dakika içerisinde skoru 78-69’a getirdi. Lokomotiv Kuban, Cummings ile sayılar bularak maçta kalmak isterken, hücumdaki ritmini koruyan TOFAŞ, son dakika 89-81 önde girdi. Son 30 saniyede Kuban, Kulagin’in basket faulü ile birlikte farkı 4’e indirirken (90-86), akabinde Tarık’ın top kaybı sonrası yine Kulagin’in basketiyle fark 2’ye kadar indi. Son anları nefes kesen mücadelede konuk ekibin son hücumunu iyi savunan TOFAŞ maçı da 92-90 kazanmayı başardı.

