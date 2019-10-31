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TOFAŞ deplasmanda galip
TOFAŞ, Eurocup B Grubu 5'inci maçında deplasmanda Lokomotiv Kuban'ı 72-69 mağlup ederek gruptaki ilk deplasman galibiyetini elde etti. Türkiye'yi Eurocup'ta temsil eden TOFAŞ, gruptaki 5'inci maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban...
SPOR 30.10.2019, 21:59
TOFAŞ, Eurocup B Grubu 5'inci maçında deplasmanda Lokomotiv Kuban'ı 72-69 mağlup ederek gruptaki ilk deplasman galibiyetini elde etti.
Türkiye'yi Eurocup'ta temsil eden TOFAŞ, gruptaki 5'inci maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban ile karşı karşıya geldi. Bursa temsilcisi, son periyoda 57-46 geride girmesine rağmen bu periyottaki etkili oyunuyla karşılaşmadan 72-69 galip ayrıldı ve gruptaki 3'üncü galibiyetini elde etti. TOFAŞ'ta Tarık Phillip 15 sayı ile mücadele ederken Matt Lojeski de 14 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.
TOFAŞ gruptaki 6'ıncı maçında Fransa deplasmanında Limoges ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye'yi Eurocup'ta temsil eden TOFAŞ, gruptaki 5'inci maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban ile karşı karşıya geldi. Bursa temsilcisi, son periyoda 57-46 geride girmesine rağmen bu periyottaki etkili oyunuyla karşılaşmadan 72-69 galip ayrıldı ve gruptaki 3'üncü galibiyetini elde etti. TOFAŞ'ta Tarık Phillip 15 sayı ile mücadele ederken Matt Lojeski de 14 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.
TOFAŞ gruptaki 6'ıncı maçında Fransa deplasmanında Limoges ile karşı karşıya gelecek.
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