TOFAŞ- Demir İnşaat Büyükçekmece: 73-69

BURSA, ()

SALON: Tofaş

HAKEMLER: Yener Yılmaz (xxx), Fatih Arslanoğlu (xxx), Önder Yılmaz (xxx)

TOFAŞ: Barış Ermiş (xxx)4, Mejia (xxx) 9, Micic (xxx)27, Copeland (xxx)10, Ivanov (xxx)11, Yiğit Arslan (xx)3, Kaya Peker (xx)2, Caner Topaloğlu (xx)5, Muhsin Yaşar (xx)2

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Johnson (xx)6, Mutlu Akpınar (xx)2, Eldridge (xxx)9, Hayes (xxx)11, Caloiaro (xxx)23, Burak Can Yıldızlı (xx) 2, Stepanovic (xx) 4, Tayfun Erülkü (xx) 4, Buckner (xxx)8

1. Periyot: 15-15

Devre: 33-36 Demir İnşaat Büyükçekmece

3. Periyot: 45-45

SPOR Toto Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi çekişmeli geçen bir mücadele sonrasında karşılaşmayı 73-69 mağlup etti.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodu, 15-15'lik eşitlikle tamamlandı. Çekişmeli geçen ikinci çeyrek sonunda konuk ekip soyunma odasına son bölümdeki etkili oyunuyla 36-33 öne gitti.

Üçüncü çeyreğe de Osiris Eldridge'nin üç sayılık basketiyle başlayan Demir İnşaar Büyükçekmece farkı 8 sayıya çıkardı: 33-39. Hücumda Barış ve Kaya'nın sayılarıyla farkı eritmeye çalışan TOFAŞ, son iki dakikaya 45-40 geride girdi. Kalan bölümde Micic ile 5 sayı bulan Bursa temsilcisi, final periyoduna 45-45'lik eşitlikle gitti.

Son çeyreğe iyi başlayan TOFAŞ, 33. dakikada Kaloyan Ivanov'un basketiyle uzun bir aradan sonra öne geçti: 49-47. Bu dakikadan sonra hiç geri adım atmayan TOFAŞ, rakibi karşısında bir ara farkı 8 sayıya kadar çıkarırken (65-57) sahadan da 73-69 galip ayrıldı.



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