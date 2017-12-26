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TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene. "Oyuncuları değil oyuna bakış açımızı değiştirmemiz lazım"

Gürkan DURAL/BURSA,() - TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, Zenit St. Petersburg yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada "Oyuncuları değiştirerek değil, oyuna bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Sistem ve organizasyona inanan bir kulübüz....

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene. "Oyuncuları değil oyuna bakış açımızı değiştirmemiz lazım"

Gürkan DURAL/BURSA,() - TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, Zenit St. Petersburg yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada "Oyuncuları değiştirerek değil, oyuna bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Sistem ve organizasyona inanan bir kulübüz. Önce nerede hata yapıyoruz onları göreceğiz" dedi.
7Days EuroCup’ta TOFAŞ, D Grubu’ndaki son maçında Rus temsilcisi Zenit St. Petersburg’a kaybederek Avrupa’ya veda etti. Karşılaşma sonrasında konuşan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, “Üzüldük tabii ki çok emek harcamıştık. Hatta Zenit ve ULM deplasmanlarında kazanabileceğimiz maçları verdik. 4 tane çok iyi takımın, turnuvada da tecrübe kazanmış takımların grubuna geldik ama gruptan çıkabilirdik. Çıkamamızın nedeni de evimizde oynadığımız son 2 maçta iyi oyanamadık. Aldığımız ribauntları verdik, hızlı hücuma çıkarken anlamsız top kayıpları yaptık. Bu maçın konsantrasyonu böyle olmamalıydı, oyuncularımın hepsi maçı kazanmak istiyordu ama bugün tecrübeyi öğreneceğiz. Önümüzdeki senelerde daha güçlü kalmasını bileceğiz” dedi.
"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"
Şu an kadroda bulunan oyuncularıyla ligde 10’da 10, Avrupa’da ise oynadıkları ilk 5 maçın 3’ünü kazandıklarını hatırlatan Orhun Ene, "Mücadele ettiğimiz takımlar çok kaliteli ekipler, buna uyum sağlamak zorundayız. Oyuncuları değiştirerek değil, oyuna bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Sistem ve organizasyona inanan bir kulübüz. Önce nerede hata yapıyoruz onları göreceğiz, bu takımın seviyesini yukarı çıkartmamız lazım. Daha çok çalışacağız" diye konuştu.
"BAŞARIDAN ÇOK UZAKTA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNMÜYORUM"
“Başarıdan çok uzakta olduğumuzu düşünmüyorum” ifadesini kullanan tecrübeli çalıştırıcı, “Esasında çok yakınız ama o başarıyı elde etmek için daha az hataların yapıldığı, konsantrasyonun daha yüksek olması gerekiyor. Enerji olarak düşmemizin nedeni de başta gösterdiğimiz enerji ve şevki şu an gösteremiyoruz, bu seviyede ne kadar yaşarsanız uyum sağlıyorsunuz” açıklamasını yaptı.

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