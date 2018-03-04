TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: "İlk 7 maçlık seri oldukça önemli"

Gürkan DURAL/BURSA,()

Tofaş Başantrenörü Orhun Ene, lige verilen ara sonrası kendilerini zorlu bir periyodun beklediğini belirterek, "Özellikle Sakarya maçı ile birlikte oynayacağımız ilk 7 maçlık seri oldukça önemli" açıklamasını yaptı. Ene, ayrıca basketbol seviyelerini koruyarak enerjilerini en üstte tutmak istediklerini kaydetti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 19'uncu hafta mücadelesinde Sakarya Büyükşehir Basketbol’u konuk edecek. İkincilikle tamamladığı PTT Erkekler Türkiye Kupası’nın ardından lige galibiyetle dönmek isteyen Mavi Yeşilliler, bu sezon hem ligin ilk yarısında hem de kupa da çeyrek final karşılaşmasında yenmeyi başardığı rakibini bir kez daha devirerek ligde üst üste 5'inci galibiyetine imza atmaya çalışacak. Bursa temsilcisinde bu önemli maç öncesi eksik oyuncu bulunmazken, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak maçı Özlem Yalman, Serdar Ünal, Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek.

Bu zorlu mücadele öncesinde Doğan Haber Ajansı'na konuşan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, kupa maçları sonrasında lige ara verildiğine işaret ederek, "Bir süredir maç oynamıyoruz. Ligde ve kupada son maçlarda iyi bir ritim yakalamıştık, bunu sürdürmek adına çok önemli bir maç. Sakarya Büyükşehir Basketbol, çok ciddi ve tehlikeli bir takım" ifadelerini kullandı.

Ligde kendilerini zorlu bir fikstürün beklediğinin de altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Bu maçın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanına gideceğiz, akabinde evimizde Banvit ile oynayacağız. Ligde şu an iyi bir avantaj yakaladık, ancak bunu sürdürme adına geride kalan 12 maçta da dikkatli olmalıyız. Özellikle Sakarya maçı ile birlikte oynayacağımız ilk 7 maçlık seri oldukça önemli. Bu süreç içerisinde basketbol seviyemizi en üstte tutup, enerjimizi de koruyarak Play-off'a hazır ve avantajlı bir şekilde girmek istiyoruz" diye konuştu.

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ayrıca, "Hata payımız çok düşük. Sakatlıklar olabiliyor, bazen de hatayı telafi şansınız da azalıyor. O yüzden bu maçlardan iyi bir şekilde ayrılmalıyız" ifadelerini kullandı.

Lige verilen ara sonrasında Sakarya Büyükşehir Basketbol, İstanbul BŞB ve Banvit ile sırasıyla karşılaşacak olan TOFAŞ, sonraki kader periyodunda da önce Anadolu Efes'e konuk olacak. Devamında Gaziantep Basketbol'u sahasında ağırlayacak ve sonrasında İstanbul deplasmanında Galatasaray Odeabank ve Fenerbahçe Doğuş ile zorlu maçlara çıkacak.

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