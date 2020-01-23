banner314

banner325

Son Dakika

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: Güçlü bir gruptayız

SPOR 23.01.2020, 12:23
3
TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: Güçlü bir gruptayız

Gürkan DURAL/BURSA,() - 

TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Eurocup TOP16 turunda güçlü bir grupta yer aldıklarını ve iç sahada oynayacakları iki maçın olduğunu hatırlatarak, “Gelecek hafta Badalona'ya karşı evimizde oynayacağımız maça odaklanmak ve daha iyi olmak önemli” dedi.
7Days EuroCup TOP16 turu 3. haftasında deplasmanda Joventut Badalona’ya 88-84 mağlup olan TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. İspanya deplasmanında üçüncü çeyreğin başında tüm avantajlarını kaybettiklerini belirten Ene, “Öncelikle iyi bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Zaman zaman iyi oynadığımız bölümler oldu. Ancak önemli anlarda, örneğin üçüncü çeyreğin başında tüm avantajımız kaybettik. Badalona'ya karşı oynamak kolay değil çünkü iyi organize olmuş bir takım ve faul yapmayı bilen akıllı oyuncuları var. Tam konsantrasyonla savunmada 24 saniye oynamanız gerekiyor ve bu konsantrasyonu kaybettiğimizde savunması zor oyuncular haline geldiler. Şut sokup sizi cezalandırırken faul problemine de sokabiliyorlar” dedi.
Güçlü bir grupta yer aldıklarını ve özellikle iç sahada oynayacakları 2 maçın önemini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, “Maçtan önce de konuşmuştuk, ancak Prepelic'in 37 sayı atmasına izin verdik ve bu bizim için kabul edilemez. Sakatlanan ve antrenman yapmayan üç oyuncumuz vardı. Aldıkları sürede ritimde olmadıklarını gördüm, bu da maç içinde iniş çıkışlara neden oldu. En iyisini denediler ama ritimlerini bulmak için daha fazla zamana ihtiyaçları var. Güçlü bir grup ve şimdi evimizde iki maçımız var. Gelecek hafta Badalona'ya oynayacağımız maça odaklanmak ve daha iyi olmak önemli” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Ocak 2020
İmsak 06:46
Güneş 08:15
Öğle 13:21
İkindi 15:54
Akşam 18:18
Yatsı 19:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3