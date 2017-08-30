TOFAŞ Baş Antrenörü Orhun Ene: Lige renk katmak istiyoruz

TOFAŞ, 2017-18 sezonuna hazırlanan ve ikinci etap çalışmaları için İtalya’ya giden Başantrenör Orhun Ene, “Geçen sezonki performansımızın üzerine çıkıp lige renk katmak istiyoruz” dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta İtalya yolculuğu başladı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 10 gün sürecek yurt dışı kampını Bormio’da gerçekleştirecek olan Mavi Beyazlılar, sabah saatlerinde Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nden hareket etti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Milano’ya, Bergamo havaalanından da karayoluyla Bormio’ya ulaşacak olan Bursa temsilcisinde basketbolcular hava alanında Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Başantrenör Orhun Ene, İtalya yolculuğu öncesi yaptığı açıklamalarda kağıt üstünde istedikleri bir takım kurduklarını, geçen sezonki performanslarının üzerine çıkıp lige renk katmak istediklerini söyledi.

3 HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

Bursa’da yaptıkları ilk etap çalışmalarında daha çok oyuncuların fiziki eksikliklerini gördüklerini, Bormio kampıyla maç temposuna girmeye başlayacaklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

“Şu ana kadar bir sakatlığımız olmadı, kampı da herhangi bir sakatlık geçirmeden atlatmak istiyoruz. Hem teknik organizasyonlarımızı geliştirme hem de fiziki anlamda maç temposuna girme adına iyi geçeceğini umut ediyorum. İtalya’da 3 tane hazırlık maçı oynayacağız. Bu sürecin sonu nasıl bir takım olacağımızın ilk sinyallerini verecek. Hem oyuncuların teknik anlamdaki oyun karakterleri hem de basketboldaki oyun karakterleri bu kamplarda ortaya çıkıyor.”

"GENÇLERDEN KATKI BEKLİYORUM"

Yeni sezon öncesi 4 yeni yabancı takviyesi yaptıklarını hatırlatan Ene, genç oyuncularından da çok şey beklediklerini anlatırken şöyle dedi:

"Onlarla beraber bu üçüncü sezonum olacak. Yaş olarak genç olabilirler ama tecrübe olarak artık genç görmüyorum. 5 oyuncumuz altyapıdan A Takım kadrosunda. Bundan sonra onlar da biraz sorumluluk alan Süper Lig oyuncusu olacaklar. Bugüne kadar o süreci iyi geçirdiler ama neticede basketbol sonuç oyunu. Kadroyu da onların vereceği katkıya güvenerek kurduk. Onlar için hem zorlu hem de kendi basketbollarını kanıtlama adına önemli bir sezon olacağını düşünüyorum. İtici gücümüz olan seyircimizin vereceği destekle birlikte geçen sezondan daha yukarıya çıkmak istiyoruz.”



FOTOĞRAFLI