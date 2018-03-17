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TOFAŞ - Banvit: 93-104

BURSA,() SALON: TOFAŞ Spor Salonu HAKEMLER: Halit Can Cihan (xx), Emin Moğulkoç (xx), Alper Özgök (xx) TOFAŞ: Kenny Kadji 15 (xxx), Muhsin Yaşar (x), Pierria Henry 16 (xxx), Sammy Mejia 14 (xxx), Tony Crocker 15 (xxx), Barış Ermiş 6 (x), Raymar...

TOFAŞ - Banvit: 93-104

BURSA,()

SALON: TOFAŞ Spor Salonu
HAKEMLER: Halit Can Cihan (xx), Emin Moğulkoç (xx), Alper Özgök (xx)
TOFAŞ: Kenny Kadji 15 (xxx), Muhsin Yaşar (x), Pierria Henry 16 (xxx), Sammy Mejia 14 (xxx), Tony Crocker 15 (xxx), Barış Ermiş 6 (x), Raymar Morgan 17 (xxx), Josh Owens 6 (x), Yiğit Arslan 4 (x)
BANVİT: Adonis Michael Thomas 10 (xxx), Angelo Caloiaro 16 (xxx), Gasper Vidmar 13 (xxx), Tony Taylor 7 (xx), Andy Rautins 10 (xx), Erkin Şenel 2 (x), Rıdvan Öncel 14 (xx), Şehmus Hazer 13 (xx), Tolga Geçim 12 (xx), Damian Kulig 7 (xx)
1.PERİYOT: 21-26
DEVRE: 42-43
3.PERİYOT: 69-64

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21'inci hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında Banvit’e 104-93 mağlup oldu.
Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Bandırma ekibi, ilk 5 dakikayı 8-11 önde geçti. Tony Crocker ve Pierria Henry ile farkı eritmeye çalışan TOFAŞ, kaptan Mejia ve Pierria Henry'nin üçlükleri sonrası Raymar Morgan'ın skor katkısıyla durumu 21-23'e getirse de Tolga Geçim'in son saniye üçlüğü ilk çeyreğin sonucunu belirledi: 21-26.
İkinci periyoda Rıdvan Öncel'in sayılarıyla hızlı başlayan Banvit, farkı çift hanelere çıkardı: 21-31. Bu gidişata Yiğit Arslan'ın orta mesafeli basketiyle son veren ev sahibi ekip, bu kez Şehmus, Vidmar ve Kulig'in sayılarını engelleyemeyince 13. dakikada fark 16'ya (23-39) çıktı. Yiğit Arslan, Raymar Morgan, Sammy Mejia, Tony Crocker ve Kenny Kadji'nin elinden bulduğu sayılarla 9-0'lık seri yakalayan Orhun Ene'nin öğrencileri farkı 7 sayıya kadar çekti. Kenny Kadji'nin oyuna ağırlığını koymasıyla maçta dengeyi sağlayan TOFAŞ, kalan bölümde de Tony Crocker ve Raymar Morgan ile skor üreterek soyunma odasına 42-43 geride girdi.
Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin başında Josh Owens ile öne geçmeyi TOFAŞ Basketbol Takımı, Raymar Morgan'ın üçlüğüyle 21. dakikada durumu 47-45'e getirdi. Pierria Henry ve kaptan Mejia'nın üç sayılık basketleriyle üstünlüğünü sürdüren Mavi Yeşilli ekip, Josh Owens'ın alley-oop'u sonrası Morgan'ın sayılarıyla 28. dakikada 6 sayılık farkı yakaladı: 66-60. Damian Kulig ve Rıdvan'ın sayılarına Barış Ermiş ve Kenny Kadji'nin son saniye basketiyle yanıt veren TOFAŞ, son çeyreğe 69-64 önde giren taraf oldu.
Dördüncü periyodun ilk dakikalarında işler bir kez daha tersine döndü ve Banvit; Tony Taylor, Vidmar ve Rıdvan Öncel'in sayılarıyla 69-75 üstünlük sağladı. Bu seriye Raymar Morgan'ın faul çizgisinden kaydettiği tek sayı son verse de konuk takım, Tolga Geçim ve Caloiaro'nun basketleriyle bitime 7 dakika kala farkı yeniden 10'a çıkardı: 70-80. Barış Ermiş'in üçlüğüyle maçın içinde kalan Bursa temsilcisi, Pierria Henry ve Tony Crocker'ın üç sayılık basketleriyle son 3.43'e girerken skoru 85-88'e getirse de Banvit, Rıdvan, Tolga Geçim ve Caloiaro'nun kaydettiği sayılarla 9 sayılık farkı korumayı başardı. Banvit, parkeden 93-104 galip ayrıldı.

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