TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 87-85

Gürkan DURAL/BURSA,()

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Sinan İşgüder

TOFAŞ: Barış Ermiş 5, Kenny Kadji 24, Kyle Weems 24, Muhaymin Mustafa 7, Sammy Mejia 16, Berkan Durmaz 3, Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Travis Trice 8

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: DJ White 21, Andy Rautins 12, Marcus Slaughter 14, Chris Babb 10, Quino Colom 7, Can Altıntığ 4, Emir Preldzic 13, Cevat Alper Özcan, Hadi Özdemir 4, Hakan Yapar

1.PERİYOT: 22-25

DEVRE: 40-44

3.PERİYOT: 70-66

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci haftasında TOFAŞ, sahasında Bahçeşehir Koleji’ni 87-85 mağlup ederek iç sahada üst üste 8. galibiyetine imza attı ve play-off’lar öncesi üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan 28. hafta mücadelesine Barış Ermiş, Muhaymin Mustafa, Sammy Mejia, Kyle Weems, Kenny Kadji beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, rakibin 8-0’lık serisi karşısında ilk basketini Kenny Kadji ile buldu. Kyle Weems ve Kadji’nin basketlerinin ardından Muhaymin Mustafa’nın üçlüğüyle 4. dakika biterken 9-8 üstünlüğü sağlayan Bursa temsilcisi, rakibin sayılarına Barış Ermiş, Muhaymin Mustafa ve Travis Trice’ın üç sayılık basketleriyle karşılık vererek 7. dakikada skoru dengede tuttu: 18-18. Kyle Weems’in orta mesafeli basketiyle yeniden üstünlüğü sağlayan TOFAŞ, ilk çeyreği 22-25 geride kapattı.

İkinci periyodun başında her iki takım da skor bulmakta zorlanırken, Berkan Durmaz ve Kenny Kadji’nin üçlükleriyle rakibini yakalayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Kadji’nin sayısıyla 15. dakikada bir kez daha öne geçmeyi başardı: 30-29. Travis Trice ve Kyle Weems’in sayılarıyla farkı 5 sayıya (34-29) çıkaran Mavi Yeşilliler, Muhaymin ve Sammy Mejia’nın basketleriyle skoru elinde tutmaya çalışsa da konuk Bahçeşehir, 18. dakika içinde durumu 37-40 yaptı. Kyle Weems’in üçlüğü skora denge getirirken (40-40), soyunma odasına önde giren taraf 40-44 ile Bahçeşehir Koleji oldu.

Üçüncü çeyreğe taraftar desteğini de arkasına alarak hızlı başlaya TOFAŞ, Sammy Mejia, Kyle Weems ve Kenny Kadji’nin elinden skor bularak durumu eşitledi: 51-51. Kaptan Mejia’nın üçlüğü sonrası bir üçlük de Kyle Weems ile bulan Bursa ekibi, 28. dakikada 62-60 üstünlüğü sağlarken, Kenny Kadji, Kyle Weems ve Mejia’nın basketleriyle oyuna ağırlığını koyan TOFAŞ Basketbol Takımı son çeyreğe 70-66 önde başladı.

Dördüncü periyodun ilk dakikaları ise karşılıklı basketlere sahne oldu. Barış Ermiş ve Kenny Kadji’nin sayılarıyla bitime 6.43 kala skoru 79-75 elinde tutan TOFAŞ, DJ White, Emir Preldzic ve Chriss Babb’ın sayılarına engel olamayınca son 4 dakikaya 79-82 geride girdi. Kyle Weems’in üçlüğüyle toparlanan Mavi Yeşilli ekip, Sammy Mejia’nın turnikesiyle 84-82 öne geçse de Bahçeşehir Koleji bitime 15 saniye kala Quino Colom’un serbest atışlarıyla skoru 84-85 yaptı. Mola sonrası hücum setinde Travis Trice ile sayı bulmayı başaran ev sahibi takım, son hücumu başarıyla savunup, Trice’ın serbest atışıyla skoru ilan etti. Parkeden 87-85 galip ayrılan TOFAŞ, bu sonuçla ligdeki 18., evindeki ise üst üste 8. galibiyetine imza atarak play-off öncesi 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

(FOTOĞRAFLI)