Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

TMOK'un 2017 Yılı Olimpik Gün Etkinlikleri Antalya'da Coşku ile Geçti 

ANTALYA-() Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) gerçekleştirdiği 2017 yılı Olimpik Gün etkinliklerinin Antalya etabı tamamlandı. 30 Nisan’da Gaziantep ile başlayan etkinlikler, 17 Mayıs’ta Antalya Gloria Hotels and Resorts ev sahipliğinde,...

TMOK'un 2017 Yılı Olimpik Gün Etkinlikleri Antalya'da Coşku ile Geçti 

ANTALYA-() Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) gerçekleştirdiği 2017 yılı Olimpik Gün etkinliklerinin Antalya etabı tamamlandı. 30 Nisan’da Gaziantep ile başlayan etkinlikler, 17 Mayıs’ta Antalya Gloria Hotels and Resorts ev sahipliğinde, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi. Tekeli İlkokulu’ndan 160 öğrencinin katıldığı etkinlikte, öğrenciler okçuluk, golf ve plaj voleybolu oynadı. Profesyonel eğitmenlerden golf ve okçuluk üzerine teknik eğitim alan çocuklar oldukça eğlenceli vakit geçirdi.
Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF) Kayakla Atlama branşında ülkemizi temsil eden Muhammed Ali Bedir’in de katıldığı etkinliklerde çocuklar milli sporcumuzla birlikte golf ve okçuluk deneyimi yaşadı. İlk kez golfle tanışan Defne, “İlk defa golf oynadım. Çok eğlendim, arkadaşlarımla güzel vakit geçirdik” diyerek yaşadığı heyecanı paylaştı.
TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Porsun’un da katıldığı Olimpik Gün etkinlikleri, yaklaşık 4 saat sürdü. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi’nin maskotu “Oli”nin de katılımıyla çocuklar etkinlik boyunca neşeli anlar yaşadı. Etkinlikler, tüm öğrencilere Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener imzalı Olimpik Gün Sertifikası verilmesiyle sonlandı.
TMOK, her yıl düzenlediği Olimpik Gün etkinlikleri ile çok genç bir nüfusa sahip olan Türkiye’de daha fazla çocuk ve genci bir araya getirerek sporla tanıştırmak, spor yolu ile eğitmek, her yaştan insana sporun coşkusunu yaşatmak ve kişilerin sporun fiziksel ve ruhsal faydalarından yararlanmasını sağlıyor.

FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246