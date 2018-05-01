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TMOK'tan Atila'ya Şeref Diploması

İZMİR, () Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından 2016 yılında Ege Yılın Spor Adamı seçilen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'ya bir ödül de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden (TMOK) geldi.  Başkan Atila,...

TMOK'tan Atila'ya Şeref Diploması

İZMİR, ()

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından 2016 yılında Ege Yılın Spor Adamı seçilen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'ya bir ödül de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden (TMOK) geldi. 
Başkan Atila, kente kazandırdığı yeni spor tesisleri ve spor kulüplerine olan yaklaşımı ile Sportif Fair Play Kariyer Dalı'nda Şeref Diploması'na layık görüldü. Başkan Atila, böylesi ödüllerin kenti daha ileriye taşıma noktasında motivasyonlarını arttırdığını vurguladı. 
Atila'nın bu özel ödüle, Bornova Stadı ve Bornova Atatürk Spor Kompleksi gibi iki önemli tesisi kente kazandırması ve özellikle İzmir futbolunun yıllar sonra yükselişe geçmesinde üstlendiği rol nedeniyle layık görüldüğü açıklandı. "Bizler halkımıza hizmet için bu görevlerdeyiz" diyen Atila, "Bizim için en büyük mutluluk kulüplerimiz daha iyi yerlerde olması, çocuklarımızın, gençlerimiz daha iyi şartlarda spor yapması. Bizi bu ödüle layık gören Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bu şeref Bornova'nın" diye konuştu. 

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