TMF Asbaşkanı Akülke: "Dünyanın gözü Afyonkarahisar'da olacak"

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()



TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Eylül ayında Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın düzenleneceğini belirterek, "Dünyanın gözü Afyonkarahisar'da olacak. Hem yarışlar, hem etkinlikler hem de festivaller düzenlenecek" dedi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar ayağı 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şampiyona; Afyon Motosiklet Festivali ile 30 Ağustos tarihinde etkinlik ve konserlerle başlayacak. Jet ski, rodeo, tırmanma duvarı, zipline, playboard, curling, folklor, çocuk etkinlikleri, yerel el sanatları, klasik araba sergisi, dünya müzik etkinlikleri, trambolin, canlı langırt, çocuk motosiklet eğitimi, geleneksel sokak oyunları, konserler, mini golf ve mini ATV turlarının da gerçekleştirileceği Dünya Motokros Şampiyonası'na 1500 yarışçıyla 30 bine yakın yarış severin katılması bekleniyor.

'MOTOR SPORLARINDA ATAĞA KALKTIK'

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nda yarışların yanı sıra büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak olan Afyonkarahisar'ın adının tüm dünyada duyulmaya başlandığını söyledi. Hem Afyonkarahisar'ın hem de Türkiye'nin motor sporları konusunda atağa kalktığını aktaran Akülke, "Dünyanın gözü Afyonkarahisar'da olacak. Hem yarışlar hem etkinlikler hem de festivaller düzenlenecek" dedi.

PİST UZUNLUĞU 1650 METRE

Sadece Afyonkarahisar'a değil, Türkiye'ye önemli bir spor merkezi kazandırıldığına dikkat çeken Asbaşkan Akülke, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a teşekkür etti. Yarışın düzenleneceği alanda çalışmaların sürdüğüne işaret eden Akülke, şöyle konuştu:

"Tribünler, yaklaşık 20 bin kişiyi alacak şekilde doğal tribünlerden oluşturuluyor. Çok amaçlı binadan, akademide kullanacağımız toplantı salonlarına ve ilk yardım salonlarına varana kadar her şeyi düşündük. Ayrıca üç katlı bir kule inşa ediyoruz. Birinci katı tamamen canlı yayınlar için televizyon stüdyosu olarak hazırlanacak. Üst kısmı tribün olacak ve yarış koordinasyon merkezi olarak kullanılacak. Pist uzunluğumuz ise 1650 metre olacak."

'DÜNYANIN EN İYİ MOTOKROS PARKURU AFYONKARAHİSAR'DA'

TMF Asbaşkanı Akülke, Afyonkarahisar Motokros Parkuru'nun, dünyanın en iyi parkuru olduğunu belirterek, "Dünyada 14 ülkede, toplam 20 Dünya Motokros Şampiyonası yapılıyor. Ekip olarak uzun yıllardır bu yarışları takip ediyoruz ve federasyonumuz tecrübe anlamında, altın çağını- ustalık dönemini yaşıyor diyebiliriz. Bu doğrultuda Afyonkarahisar Motokros Parkuru alt yapısıyla, üst yapısıyla, tribünleriyle, binalarıyla, tuvaletleriyle, duşlarıyla, sosyal yapılarıyla ve zorlu pistiyle dünyanın en iyi motokros parkuru. Bu konuda tevazu göstermek istemiyorum, bunu gururla söyleyebiliriz" diye konuştu.

'AFYON'DAN MUTLAKA BİR DÜNYA ŞAMPİYONU ÇIKARACAĞIZ'

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nin sadece Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapmayacağını vurgulayan Asbaşkan Mahmut Akülke, şöyle devam etti:

"Yarışlardan sonra MXGP akademisi olacak. Burada özellikle ileriki yıllarda Afyonlu çocukları ve gençleri dünya arenasında görebileceksiniz. Afyon'dan mutlaka bir dünya şampiyonu çıkaracağız. Burada bir de yaklaşık 50 bin metrekarelik bir padok alanı yapacağız. Bu padok alanında, her türlü sosyal aktivite, festivaller, konserler, fuarlar yapılabilecek. Turizme büyük bir hizmet verecek. Tüm otellerin aktivite merkezi olacak. Yani burada 12 ay canlılık olacak."

PARKURUN ANİMASYONU HAZIRLANDI

Parkurun bitmiş halini anlatan bir animasyon çalışması hazırladıklarını da kaydeden Akülke, "Buranın nasıl bir pist olacağını ve bu pistte nelerin olacağını, pistte yapılacak animasyonları birebir aynısını Afyon Belediyesi resmi internet sitesinde bulabilirsiniz. Animasyonlar incelendiğinde burada nasıl bir pist oluşacağını alt yapısıyla üst yapısıyla sosyal tesisleriyle ne hale geleceğini görebilirsiniz. Ayrıca yarış parkurları her ülkede aynı olmuyor. Arkadaşlarımız sayesinde burada farklı ve zorlu bir pist inşa ediliyor" dedi.

FOTOĞRAFLI