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TKBL Federasyon Kupası Final Grubu'nun eşleşmeleri belli oldu

Olgucan KALKAN - İSTANBUL / Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 31 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında Isparta'da gerçekleştirilecek TKBL Federasyon Kupası Final Grubu kuraları çekildi. Ataköy Sheraton Hotel'de düzenlenen TKBL Federasyon...

TKBL Federasyon Kupası Final Grubu'nun eşleşmeleri belli oldu

Olgucan KALKAN - İSTANBUL /

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 31 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında Isparta'da gerçekleştirilecek TKBL Federasyon Kupası Final Grubu kuraları çekildi.
Ataköy Sheraton Hotel'de düzenlenen TKBL Federasyon Kupası'nın basın toplantısına; TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, Türkiye Basketbol Federasyonu Yetkilileri ve Edremit Bld Gürespor, FERKO Ilgaz Hotel KBSK, İzmit Belediye, Kırçiçeği Bodrum Basketbol, Mersin Basketbol, Mersin BŞB Gelişim, Tosyalı TOYO Osmaniye ve Urla Belediye takımlarının temsilcileri katıldı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, "Çok başarılı bir sezon geçiriyoruz. Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan ligimizde, yönetici, antrenör ve sporcularımızın katkısı yadsınamaz. Isparta'da gerçekleştirilecek TKBL Federasyon Kupası Final Grubu'nda sakatlıktan uzak, hakkedenin kazanacağı bir organizasyon diliyorum" dedi. 
TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak'ın kura çekimi hakkında verdiği detaylı bilgilerin ardından TKBL Federasyon Kupası eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Tarih    Ev Sahibi Takım    Misafir Takım    Maç
31 Ocak Çarşamba    Tosyalı TOYO Osmaniye - Edremit Bld Gürespor    1.Maç
31 Ocak Çarşamba    İzmit Belediye - FERKO Ilgaz Hotel KBSK    2.Maç
1 Şubat Perşembe    Urla Belediye - Mersin Basketbol    3.Maç
1 Şubat Perşembe    Mersin BŞB Gelişim - Kırçiçeği Bodrum Basketbol    4.Maç
2 Şubat Cuma    1.Maçın Galibi    2.Maçın Galibi    5.Maç
2 Şubat Cuma    3.Maçın Galibi    4.Maçın Galibi    6.Maç
4 Şubat Pazar    5.Maçın Galibi    6.Maçın Galibi    7.Maç

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Basın toplantısından görüntüler
- Kura çekimi
- Açıklamalar

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