TJK'dan atçılara ilave yüzde 15 ikramiye

Serdar Adalı: "At sahibi ve yetiştiriciliğine %15 artış yapma kararı aldık"

"TJK tarihinde ilk olan bu düzenleme sektöre can suyu olacak"

"Hedefimiz yüzde 15 büyümek"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı, atçıların, bulunduğu dar boğazdan çıkabilmeleri için ilk defa sezon ortasında ikramiye artışına gideceklerini söyledi.

Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, Zeytinburnu Veli Efendi Hipodromu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Birkaç ay önce yapılan genel kurulda seçildiklerini hatırlatan Serdar Adalı, "Bu göreve talip olurken de atçılık sektöründeki sıkıntıları gidermeyi hedeflemiştik. Kısa sürede önemli adımlar atmaya başladık. İlk olarak atçılarımıza yük olan ahır fiyatlarında %50 indirim gerçekleştirdik. Beyaz masa uygulamasını hizmete aldık ve bu sayede her türlü talep ve şikayet önerileri yönetim kurulunca dikkate alınmak üzere iletme fırsatı buldular. Atla terapi merkezlerini Elazığ Hipodromu'nda hizmete açtık. Zihinsel ve bedensel engelli çocuklarımızı hipodromlarda ağırlayarak tedavi süreçlerinde katkıda bulunduğu ve sağlıklarına kavuşmayı amaçlıyoruz. Ücretsiz olarak sunduğumuz atla terapi organizasyonlarımızı geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ YÜZDE 15 BÜYÜMEK"

Bu yıl hedeflerinin yüzde 15 büyümek olduğunu belirten Adalı, "Gerek bakımı gerek yenilenmesi için çalışmaları yapıyoruz. At hastanelerimiz ile ilgili personel ve teknik ekipler için eksikliklerin tamamlanması için düğmeye bastık. Bu yıl hedefimiz %15 büyümek. Vizyon 2017 yılında 5 milyar TL olan ciromuzu 20 milyar TL'ye çıkarmak. Avrupa'da 5, dünyada 10'uncu sırada olan yerimizi yukarılara taşıyıp hak ettiğimiz yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"TJK TARİHİNDE İLK OLAN BU DÜZENLEME SEKTÖRE CAN SUYU OLACAK"

Başbakan Binali Yıldırım ile yaptıkları görüşmelerde Jokey camiasının sıkıntılarını kendilerine aktardıklarını söyleyen Adalı, "Jokey kulübü halkla daha yakın olacak. Sanatçılarımızın, sporcularımızın, gazetecilerimizin, kanaat önderlerimizin hipodroma gelmeleri, sektöre katılmalarını sağlayacağız. Bir atın yıllık ortalama bakım maliyeti 80.000 TL civarında. 2017 senesinde 6000 aktif yarış atı hipodromlarımızda bulundu. Bunların sadece %24'ü bakım maliyetini karşılayabildi. Geçtiğimiz günlerde başbakanımız ile görüşme imkanı buldum. Sektörün ve camiamızın içinde bulunduğu durumu, sıkıntıları kendisine ayrıntılı bir şekilde arz ettik. Yaptığımız istişare sonucunda 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren at sahibi ve yetiştiriciliğine %15 artış yapma kararı aldık. Böylece bununla birlikte ikramiye 520 milyon TL olacak. Türkiye Jokey kulübü tarihinde ilk olan bu düzenleme sektöre can suyu olacak" şeklinde konuştu.

