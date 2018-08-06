Titi'den duygusal veda: Mutlu bir kalp ile ayrılıyorum

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor'dan Göztepe'ye transfer olan Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, sosyal medya hesabı üzerinden yeşil beyazlı camiaya veda etti. Bursaspor Kulübü de, oyuncunun ayrılığını duyururken, Titi'ye de teşekkür etti.

Titi yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba, çoğunuzun bildiği gibi bazı profesyonel sebeplerden kariyerimde yeni bir maceraya atılmayı kabul ettim, bu yüzden artık sizinle olamayacağım! Futbolda her zaman işler istediğimiz gibi gitmeyebilir ama yolumuza devam etmeliyiz! Hepinize teker teker sarılmak, her şey için teşekkür etmek ve bu 1 sene boyunca her anın tadını birlikte çıkartmanın ne kadar muhteşem olduğunu söylemek isterim. Kendimi bu kulübün parçası olmaktan ve BURSASPOR'UN şampiyon formasını giymiş olmaktan çok mutlu ve gururlu hissediyorum. yaşadığım tüm zorluklara rağmen savaşmaktan ve her antrenman ve maçta kendimi vermekten vazgeçmedim! Çünkü futbol benim hayatım... Eğer sizi hayal kırıklığına uğrattığım olduysa özür dilerim ama hep profesyonel ve herkese saygılı olmaya çalıştım. Bu kulüpte edindiğim dostlarıma da özel olarak teşekkür ederim. Tüm personel ekibi (tercümanlar, masörler, aşçılar, malzemeciler, temizlik ekibi, saha ile ilgilenen ekip, fizyoterapistler, kapı görevlileri ve ailem ile hep yakından ilgilenen Dr. Gökhan... Benim sporcu ve insan olarak gelişmeme yardımcı olduğunuz için teşekkürler! Buradan mutlu bir kalp ile ayrılıyorum. Çünkü hep yanımda taşıyacağım dostluklar edindim. En kısa sürede hepinizi tekrar görmeyi diliyorum. Birlikte geçirdiğimiz anları hep yanımda taşıyacağım. Profesyonel ve özel hayatınız için en iyisini dilerim çünkü hak ediyorsunuz! Sporculara ve teknik ekibe mutluluk ve başarı dolu bir sezon dilerim. Geçen sezonda olduğu gibi yeni maceralara karşı daha birlikte ve daha hazır olacaksınız... Ve kulübe yeni gelen sporcuların BURSASPOR'UN şampiyon formasını giymenin sorumluluğunun boyutunu anlamasını sağlayacaksınız, çünkü bu şehir şampiyon bir takımı hak ediyor! Bu mesajı taraftara seslenerek bitirmek isterim çünkü bu kulübün en büyük sahibi sizlersiniz. BURSASPOR'A gelme davetini kabul etmemin sebebi siz taraftarlardınız. Ne kadar tutkulu olduğunuzu biliyordum ama buraya gelen bunun tutkudan daha fazlası olduğunu anlayabilir... Sizin aşkınız ve hayatınız BURSASPOR! Bu kulüp sizin sayenizde BÜYÜK ve güzel bir tarihe sahip, her maç parıltınız ve desteğiniz inanılmaz."

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