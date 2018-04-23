Tire'nin Play-Off inadı

TİRE, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta evinde Kırıkhanspor engelini 3-1'lik skorla aşan Tire 1922 Spor, bitime 2 maç kala Play-Off yolunda kaza yapmadı. Son 3 maçından 9 puan çıkaran 55 puanla altıncı sıradaki İzmir ekibi, aynı puna sahip beşinci Yeni Orduspor ve yedinci Pazarspor'la büyük bir yarışa girdi. Kalan 2 haftada önce evinde Yeşil Bursa ardından deplasmanda Anadolu Bağcılarspor'la karşılaşacak Tire 1922, üçlü averaja kalınması halinde rakiplerini geride bırakacak ve Play-Off vizesi alabilecek. Tire, ikili averajda ise Yeni Orduspor'la eşit durumda, Pazarspor'un ise önünde yer alıyor.