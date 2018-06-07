TİRE, () - TFF 3'üncü Lig'de Play-Off'tan eli boş dönen Tire 1922, dış transferde Anadolu Bağcılarspor'dan Bertuğ'dan sonra Muğlaspor'dan forvet Melik Yeğin'le de anlaştı. Manisaspor altyapısında yetişen 22 yaşındaki Melik, kariyerinde Balçova Yaşamspor, Bayrampaşa, Nazilli Belediyespor ve Van BŞB formalarını da giydi. Melik, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Muğla'da 15 maçta 5 gol attı.
Tire'nin ikinci transferi Melik
TİRE, () - TFF 3'üncü Lig'de Play-Off'tan eli boş dönen Tire 1922, dış transferde Anadolu Bağcılarspor'dan Bertuğ'dan sonra Muğlaspor'dan forvet Melik Yeğin'le de anlaştı. Manisaspor altyapısında yetişen 22 yaşındaki Melik, kariyerinde...
07 Haziran 2018 Perşembe 12:58
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