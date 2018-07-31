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Tire'de TSYD Kupası heyecanı

İZMİR, () Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 46'ncı kez düzenlenen Folkart TSYD Ege Kupası yarın Tire'de oynanacak Altınordu-Menemen Belediyespor maçıyla başlayacak. Tire Tayfur Çiçek Stadı'nda oynanacak...

Tire'de TSYD Kupası heyecanı

İZMİR, ()

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 46'ncı kez düzenlenen Folkart TSYD Ege Kupası yarın Tire'de oynanacak Altınordu-Menemen Belediyespor maçıyla başlayacak. Tire Tayfur Çiçek Stadı'nda oynanacak ilk müsabaka saat 19.30'da start alacak. Turnuvada cuma günü yine 19.30'da Altay ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. 46. Folkart TSYD Ege Kupası'nın finali pazar günü aynı statta saat 21.15'te oynanacak. Bu karşılaşmadan önce 18.45'te üçüncülük maçı yapılacak.
TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, 4 yıl aradan sonra organize ettikleri turnuvayı izlemek için tüm futbolseverleri Tire'ye davet etti. Yeni sezon öncesi Tire'de futbol şöleni yaşanacağını dile getiren Başkan Okumuş, "Turnuvaya katılan 4 kulübümüze de başarılar diliyoruz. Bu kupa tüm Egeli takımların kupası. TSYD Ege Kupası'nın sponsoru Folkart'ın yanı sıra Tire Belediyesi'ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Konak Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
 

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