İZMİR, () - TFF 3'ünçü Lig temsilcisi Tire 1922, geçen sezon 3'üncü Lig 2. Grup'ta Play-Off'tan 2'nci Lig'e yükselelen Ankara Demirspor'dan üç futbolcuyla anlaştı. Kırmızı-beyazlılar Başkent temsilcisinde kupa sevinci yaşayan orta saha oyuncusu Burak Sürmeli, sol bek Hüseyin Erol ve stoper Celal Çırpanlı'yı renklerine bağladı. Öte yandan İzmir ekibinden ayrılan sol kanat Sefa Durmuş Erokspor'la, sol bek Erdinç Karakaş ise Kırşehir Belediyespor'la el sıkıştı.
Tire 1922'ye Ankara takviyesi
İZMİR, () - TFF 3'ünçü Lig temsilcisi Tire 1922, geçen sezon 3'üncü Lig 2. Grup'ta Play-Off'tan 2'nci Lig'e yükselelen Ankara Demirspor'dan üç futbolcuyla anlaştı. Kırmızı-beyazlılar Başkent temsilcisinde kupa sevinci yaşayan...
17 Haziran 2018 Pazar 14:15
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