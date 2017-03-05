Tire 1922-Türk Metal Kırıkkalespor: 1-1

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, ()
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Melih Ortakcı (xx), İsmail Semih İleri (xx), Sinan Bilen (xx)
TİRE 1922: Ömer (xx)- Ramazan (x) (Dk.84 Kadir), Furkan (xx) (Dk.77 Ozan x), Emre (xx), Gökhan (xxx), Erdinç (xx), Hakan Yağmurkaya (xx), Melih (xxx), Doğan Seçkin (x) (Dk.61 Güner xx), Mümin Talip (xx), Yusuf (x)
TÜRK METAL KIRIKKALESPOR: Can (xxx)- Engin (xxx), Samet (xx) (Dk.61 Veysi xx), Buğra (xxx), Uğur Aygören (xx), Onur (xxx) (Dk.89 Veli), Sefer (xx), Hüseyin (x), Levent (xxx) (Dk.87 Uğur), Ömer Faruk (xx), İbrahim (xx)
GOLLER: Dk.40 Melih (Tire 1922), Dk.50 Engin (Türk Metal Kırıkkalespor)
SARI KARTLAR: Furkan, Melih, Güner, Erdinç (Tire 1922), Onur, Levent (Türk Metal Kırıkkalespor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 6 maçta 5 galibiyetle play off hattına yerleşen Tire 1922, evinde düşme hattındaki Türk Metal Kırıkkalespor'la berabere kaldı: 1-1.
Bu skorla Tire, puanını 39'a, son sıradaki Türk Metal Kırıkkalespor ise 19'a çıkardı.
8'nci dakikada gelişen Tire 1922 atağında Furkan'ın zayıf vuruşu yandan auta çıktı.
16'ıncı dakikada Yardımcı Hakem Sinan Bilen sakatlanınca Batuhan Bayar'la yer değiştirdi.
40'ıncı dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza alanında topla buluşan Melih'in şık vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
50'inci dakikada skore eşitlik geldi. Türk Metal Kırıkkalespor ceza alanının sağından kazandığı serbest vuruşu Hüseyin ortaladı, Engin topu kafayla ağlara yolladı: 1-1.
65'inci dakikada Tire 1922'den Gökhan, sol çaprazdan ceza sahasına girerek sert vurdu, top üstten auta çıktı.
Maç 1-1 sona erdi.
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Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, ()