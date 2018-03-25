Tire 1922 Spor - Van Büyükşehir Belediyespor: 1-2

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, ()

STAT: Tire

HAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Fahri Dere (xx), Yasin Kılıç (xx)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (x) - Ufuk (xx), Erdinç (x), Nihat (xx), Sefa (xx) (Dk. 84 Tolunay), Sergen (xx), Ersin (x), Hasan (xx), Kemal Samet (x) (Dk. 67 Bertuğ xx), Mümin Talip (x), Güner (x) (Dk. 60 Cemal x)

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Sefa (xx) - Serdar (xxx), Fahretttin (xx), Muhammet (xx), Mutlu (xxx), Sedat (xx), Gökhan Çakır (xxx), Zekeriya (xxx), Emre (xx) (Dk. 62 Tahir xxx), Emrah (xx) (Dk. 90 Tayfun), Baran (xx) (Dk. 90+2 Ali)

GOLLER: Dk. 74 Bertuğ (Tire 1922), Dk. 78 Tahir, Dk. 82 Mutlu (Van BŞB)

SARI KARTLAR: Bertuğ (Tire 1922), Emrah, Fahrettin, Zekeriya (Van BŞB)

TFF 3'üncü Lig 2. Grup'ta Play-Off hesapları yapan Tire 1922 Spor, ilk kez hizmete giren yeni stadında büyük şok yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi'nin işbirliğiyle yaklaşık 60 milyon TL'yi bulan maliyetle ilçeye kazandırılan 15 bin kişilik Tire Stadı'nda Van Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Tire 1922 Spor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Eylül 2015'te başlayan inşaatın tamamlanmasının ardından Futbol Federasyonu'nun onayıyla Tire Stadı kapılarını futbolseverlere açarken, karşılaşma öncesi Belediye Başkanı Tayfur Çiçek konuşma yaptı. Kente çok güzel bir tesis kazandırdıklarını belirten Çiçek, "Bu stat Tire'nin gençlerine, geleceğine armağan olsun. Biz isteyince neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. Tire 1922 Spor'un ikinci bir Akhisarspor olmasını istiyoruz. Stadın yapımında emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Tire 1922 atağında ceza sahasında topla buluşan Nihat'ın şutunda sonuç gelmedi.

13. dakikada Tire'den Sergen kaleyi yokladı, ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

18. dakikada Van BŞB'de Mutlu'nun kullandığı serbsest vuruşta kaleci Fatih topu son anda kornere çeldi.

74. dakikada Tire 1922 Spor yeni stadında ilk golünü attı. Ceza sahası içinde topla buluşan Bertuğ'un plase vuruşu filelere gitti: 1-0.

78. dakikada konuk takım skoru eşitledi. Sol kanattan Baran'ın ortasında Tahir topa sol ayağıyla vurdu, maça denge geldi: 1-1.

82. dakikida Van BŞB öne geçti. Emrah'ın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Mutlu kafa vuruşulya ağları havalandırdı: 1-2. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, Tire yeni evinde yenilgiyle tanıştı.