Tire 1922 Spor tura inanıyor

Yiğit SOYLU / TİRE, () - TFF 3'üncü Lig Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda Nevşehir Belediyespor ile golsüz berabere kalan Tire 1922 Spor turu geçeceğine inanıyor. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, Nevşehir Belediyespor'a duran toplar dışında pozisyon vermediklerini söyledi. Rövanşa avantajlı çıkacaklarını ifade eden Balcıoğlu, "Çarşamba günü seyircimizin desteği ile evemizde istediğimiz skoru alacağız. Nevşehir deplasmanında oyunun kontrolü neredeyse 90 dakika bizdeydi. Galip de gelebilirdik. Rövanşa en iyi şekilde hazırlanacağız. Cezalımız bulunmuyor, sakatlarımızdan Yunus Şimşek iyileşti. Barış Sinan'ın ise tedavisi sürüyor" dedi.