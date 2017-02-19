Tire 1922 Spor-Silivrispor: 3-1

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, ()

STAT: Tire 4 Eylül

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Onur Yoldaş (xx), Tuncay Ercan (xx)

TİRE 1922 SPOR: Ömer (xxx)- Ramazan (xxx), Emre (xxx) (Dk.76 Kadir xx), Gökhan (xxx), Hakan Yağmurkaya (xx) (Dk.89 Alparslan), Melih (xxx) (Dk.80 Yasin), Hakan Çakır (xx), Doğan Seçkin (xxx), Mümin Talip (xxx), Cemal (xx), Yusuf (xxx)

SİLİVRİSPOR: Cihan (x)- Güray (x), İbrahim Fatih (x) (Dk.66 Burak x), Yunus (x) (Dk.84 Sercan), İsmail (x), Oğuz (x) (Dk.85 Gökdeniz), Murat (x), Adem (xx), Güney (xx), Fuat (x), Fahri Eren (x)

GOLLER: Dk.53 Gökhan, Dk.55 Melih, Dk.88 Doğan Seçkin (Tire 1922), Dk.30 Adem (Silivrispor)

SARI KARTLAR: Hakan, Cemal, Doğan Seçkin (Tire 1922), Güray, İsmail, Adem, Güney, Fuat, Murat (Silivrispor)

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Tire 1922 Spor, evinde ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Silivrispor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla Tire temsilcisi 35 puana ulaştı, Silivrispor ise 37 puanda kaldı.

4'üncü dakikada Silivrisporlu Fahri'nin ceza sahası önünden şutunda top az farkla auta çıktı.

14'üncü dakikada gelişen Tire 1922 Spor atağından Gökhan'ın pasıyla buluşan Ramazan'ın şutunda meşin yuvarlak yan direkte patladı. Pozisyonun devamında Melih topu ağlara yolladı ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

30'uncu dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta Güney'in sağdan ortasında iyi yükselen Adem'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.

53'üncü dakikada Tire 1922 Spor skoru eşitledi. Sağ çaprazdan Emre'nin kestiği topa Melih kafayı vurdu. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı Gökhan yakın mesafeden sert bir şutla filelere yolladı: 1-1.

55'inci dakikada Tire 1922 öne geçti. Emre, serbest vuruştan ceza sahasına doldurdu. Meşin yuvarlağı önünde bulan Melih bekletmeden şık bir vuruşla kaleci Cihan'ı avladı: 2-1.

67'nci dakikada ani gelişen Tire kontratağında Gökhan'ın ceza sahası içinde sert şutunda kaleci iki hamlede topa sahip oldu.

88'inci dakikada Silivrispor ceza sahasında oluşan karambolde Doğan Seçkin düzgün bir vuruşla maçın skorunu ilan etti: 3-1.

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