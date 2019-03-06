Tire 1922 Spor - Nevşehir Belediyespor: 1-1

Yiğit SOYLU / TİRE ()
STAT: Tayfur Çiçek
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xx), Tolga Dede (xx), Caner Kurt (xx)
TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx) - Burak (xx) (Dk. 65 Mümin x), Hüseyin (xx), Celal (xx), Emrah (xx), Tugay (xx), Semih (x) (Dk. 57 Bertuğ x), Nihat (xx), Furkan (xx), Gökhan (x), Berke (x) (Dk. 87 Hasan)
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Behiç (xx) - Gurur (xx), Naci (xx), Can (x), Metehan (xx), Emre (x) (Dk. 55 Uğur x), Bilal (xx), Doğancan (x) (Dk. 83 Gaffar), Ömer (xx), Tunç (x), Tita (xx) (Dk. 73 Ahmet x)
GOLLER: Dk. 42 Tita (Nevşehir Belediyespor) - Dk. 64 Furkan (Tire)
SARI KARTLAR: Bilal, Metehan (Nevşehir Belediyespor) - Hüseyin (Tire)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Kozan Belediyespor'la berabere kalan Tire 1922 Spor evinde Nevşehir Belediyespor'la da yenişemedi: 1-1. Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran İzmir ekibi 38 puana yükselip 5'inci sırada kaldı. Maçta ilk golü konuk takımdan Tita atarken, Furkan 64'üncü dakikada Tire'ye beraberliği getirdi.
10'uncu dakikada Gökhan'ın pasında topla buluşan Nihat şutunu çekti, Tire 1922 bu ataktan sonuç alamadı.
15'inci dakikada Furkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
42'nci dakikada Nevşehir Belediyespor öne geçti. Sol çaprazdan Emre'nin pasını alan Tita ceza sahası içinden vurdu, meşin yuvarlak filelere gitti.
46'ncı dakikada Tire 1922 gole yaklaştı. Burak'la paslaşan Gökhan'ın şutunda top üst direkten döndü.
64'üncü dakikada maça denge geldi. Nihat'ın ara pasına hareketlenen Furkan ceza sahasına girer girmez plasesini yaptı: 1-1.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
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