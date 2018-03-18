Tire 1922 Spor evinde güldü

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda 5'te 5 yaptıktan sonra evinde Gölcükspor'u 2-1 mağlup eden Tire 1922 Spor, iç sahadaki galibiyet özlemine son verdi.

Tire'de çıktığı son 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, Gölcükspor zaferiyle taraftarının gönlünü aldı. İlk 5 iddiasını kuvvetlendiren İzmir ekibi gelecek hafta Van Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Teknik direktör Nihat Balan, hedeflerinin Play-Off'tan TFF 2'nci Lig'e yükselmek olduğunu belirterek, "Bunu başaracak gücümüz var" dedi.

