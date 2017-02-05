Tire 1922 Spor-Çatalcaspor: 1-0

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, ()

STAT: 4 Eylül HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Gökhan Çelik (xx), Çetin Öncel (xx) TİRE 1922 SPOR: Ömer (xxx)- Ramazan (xx), Furkan (xx) (Dk.61 Ozan Murat x), Emre (xxx), Gökhan (xxx), Erdinç (xx), Hakan Yağmurkaya (xx) (Dk.63 Yasin x), Güner (xx) (Dk.71 Doğan x), Melih (xxx), Mümin (xx), Yusuf (xxx) ÇATALCASPOR: Doğan (x)- Eyüpcan (xx), Sadık Arda (xx), Serkan (x), Arif (xx), Barış (x) (Dk.46 Deniz), Oğuzhan (xx), Mükail (x), Gökhan Günel (xx), Gökhan Demir (x) (Dk.74 Recep x), Murat (xx) GOL: Dk.87 Gökhan (Tire 1922) SARI KARTLAR: Emre (Tire 1922), Eyüpcan, Murat, Barış (Çatalcaspor) SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Tire 1922 Spor evinde kendisi gibi ilk 5 mücadelesi veren Çatalcaspor'u 1-0 yenerek son 3 maçta üçüncü galibiyetini aldı. 11'inci dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu Güner kullandı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla yandan auta çıktı. 30'uncu dakikada hızlı gelişen Çatalcaspor atağında ceza sahasına sokulan Mükail yerden vurdu, top yandan oyun alanını terk etti. 43'üncü dakikada Murat'tan aldığı topla Tire ceza sahasına sol çaprazdan giren Oğuzhan kaleyi yokladı, kaleci Ömer gole izin vermedi. 67'nci dakikada gelişen konuk takım atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Murat şutunu çekti, kaleci Ömer'i geçen topu çizgi üzerinden Melih çıkararak mutlak golü önledi. 87'nci dakikada ev sahibi Tire 1922 Spor tribünleri ayağa kaldırdı. Çatalcaspor ceza sahasında oluşan karambolde topa son dokunan Gökhan takımına 3 puanı getirdi: 1-0. FOTOĞRAFLI