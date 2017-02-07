Tire 1922 Mesut Toros'la şahlandı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()- SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup ekiplerinden Tire 1922, devre arasında teknik direktörlük görevine Mesut Toros'un getirilmesiyle yükselişe geçti.

Kırmızı beyazlı ekip, ikinci yarıda deneyimli teknik adam yönetiminde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı. Bu periyotta Derincespor'la 1-1 berabere kalıp, Dardanelspor ve Yeşil Bursa'yı 2-1, Çatalcaspor'u 1-0 mağlup eden İzmir ekibi 2 basamak yükselerek 32 puanla 7'nci sıraya yerleşti. Takımla devre arası kamp dönemi geçirmesinin kendisi için önemli bir avantaj oluşturduğunu dile getiren Mesut Toros, şunları söyledi:

"Kamp sürecinde oyuncular arasındaki kenetlenmeyi sağladık. Ara transfer döneminde sadece 2 takviye yaptık. Şimdiye kadar 4 hazırlık maçı ve 4 lig müsabakası oynayıp 6 galibiyet, 2 beraberlik aldık. Benden önce görev alan Fahrettin Sayhan'a da teşekkür ediyorum. Hedefimiz play off'ta yer almak. Galibiyet serimizi sürdüreceğiz."

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