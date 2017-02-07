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Tire 1922 Mesut Toros'la şahlandı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()- SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup ekiplerinden Tire 1922, devre arasında teknik direktörlük görevine Mesut Toros'un getirilmesiyle yükselişe geçti. Kırmızı beyazlı ekip, ikinci yarıda deneyimli teknik...

Tire 1922 Mesut Toros'la şahlandı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()- SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup ekiplerinden Tire 1922, devre arasında teknik direktörlük görevine Mesut Toros'un getirilmesiyle yükselişe geçti.
Kırmızı beyazlı ekip, ikinci yarıda deneyimli teknik adam yönetiminde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı. Bu periyotta Derincespor'la 1-1 berabere kalıp, Dardanelspor ve Yeşil Bursa'yı 2-1, Çatalcaspor'u 1-0 mağlup eden İzmir ekibi 2 basamak yükselerek 32 puanla 7'nci sıraya yerleşti. Takımla devre arası kamp dönemi geçirmesinin kendisi için önemli bir avantaj oluşturduğunu dile getiren Mesut Toros, şunları söyledi:
"Kamp sürecinde oyuncular arasındaki kenetlenmeyi sağladık. Ara transfer döneminde sadece 2 takviye yaptık. Şimdiye kadar 4 hazırlık maçı ve 4 lig müsabakası oynayıp 6 galibiyet, 2 beraberlik aldık. Benden önce görev alan Fahrettin Sayhan'a da teşekkür ediyorum. Hedefimiz play off'ta yer almak. Galibiyet serimizi sürdüreceğiz."

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