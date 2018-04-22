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Tire 1922-Kırıkhanspor: 3-1

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, () -  STAT: Tire HAKEMLER: Nuri Karahançer (xx), Özgür Akıncı (xx), Mesut Hakalmaz (xx) TİRE 1922: Fatih (xx) - Ufuk (x) (Dk. 46 Güner xxx), Erdinç (xxx), Nihat (xx), Sefa (xx) (Dk. 76 Cemal xx), Gökhan (xxx), Sergen...

Tire 1922-Kırıkhanspor: 3-1

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, () - 

STAT: Tire
HAKEMLER: Nuri Karahançer (xx), Özgür Akıncı (xx), Mesut Hakalmaz (xx)
TİRE 1922: Fatih (xx) - Ufuk (x) (Dk. 46 Güner xxx), Erdinç (xxx), Nihat (xx), Sefa (xx) (Dk. 76 Cemal xx), Gökhan (xxx), Sergen (xxx), Ersin (xxx), Kemal Samet (x) (Dk. 55 Furkan xxxx), Mümin Talip (xx), Yunus (xx)
KIRIKHANSPOR: Mustafa (x) - Ahmet (xx), Berat (x), İzzet (xx), Erkan (x), Burak (xx), İlyas (xx), Alparslan (xxx), Metehan (xx) (Dk. 53 Kazım x), Oğuzhan (x), Taylan (x)
GOLLER: Dk. 49 Alparslan (Kırıkhanspor), Dk. 55 Sergen, Dk. 69 Furkan, Dk. 90+3 Gökhan (Tire 1922)
SARI KARTLAR: Nihat, Yunus, Furkan, Erdinç (Tire 1922), Metehan, Erkan, Taylan (Kırıkhanspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarışındaki Tire 1922, üst üste üçüncü galibiyetini evinde Kırıkhanspor'u yenerek aldı: 3-1.
Maçın ikinci yarısında Kırıkhan'ın 49'uncu dakikada Alparslan'la bulduğu gole Tire, 55'inci dakikada Sergen, 69'uncu dakikada Furkan ve 90+3'üncü dakikada Gökhan'la karşılık verdi. Bu skorla 55 puana ulaşan İzmir temsilcisi son 2 hafta öncesi iddiasını sürdürdü.
49'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Burak'ın kullandığı köşe vuruşunu Alparslan kafayla ağlara gönderdi: 0-1.
55'inci dakikada skor eşitlendi. Ersin'in sağdan kullandığı kornere Sergen'in kafa şutu ağlarla buluştu: 1-1.
69'uncu dakikada ev sahibi üstünlüğü yakaladı. Sergen'in indirdiği topu Furkan ceza sahasında kafayla filelere bıraktı: 2-1.
90+3'üncü dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tireli Gökhan skoru belirledi: 3-1.

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