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Tire 1922 farklı galibiyete sevinemedi

TİRE, () TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off'u garantiledikten sonra üst üste krizlerle sarsılan Tire 1922, evinde 6-2'lik Batman Petrolspor galibiyetine sevinemedi. Yeni belediye yönetimiyle kulüp yönetimi arasında istifa krizinin yaşandığı...

Tire 1922 farklı galibiyete sevinemedi

TİRE, ()

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off'u garantiledikten sonra üst üste krizlerle sarsılan Tire 1922, evinde 6-2'lik Batman Petrolspor galibiyetine sevinemedi. Yeni belediye yönetimiyle kulüp yönetimi arasında istifa krizinin yaşandığı Tire'nin adı geçen hafta yarışmacı hakların Bucaspor'a devredileceği iddiasıyla anıldı. Batman maçından 1 gece önce 7 aydır maaş alamadıklarını iddia eden futbolcular bavullarını toplayıp tesisleri terkederek İtfaiye Meydanı'na çıkarken dün de karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren 40 saniye hareketsiz kalarak protesto etti. Bu esnada gol atmak yerine kendi aralarında top çeviren Batmanlı futbolcular, ardından topu Tireli futbolculara verdi. Farklı galibiyetin ardından formalarını çıkarıp saha ortasında yere seren futbolcular sahayı taraftarları alkışlayarak terketti. Yeni stadında şampiyonluk hayalleri kurarken kaosa sürüklenen Tire 1922, Play-Off'ta Nevşehir Belediyespor'la eşleşecek.

(FOTOĞRAFLI)

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