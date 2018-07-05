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Tire 1922'den çifte transfer

İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımı Tire 1922 Spor, Gölcükspor'dan sağ kanat Berke Bıyık'la 3 yıllık sözleşme imzalarken, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor'dan santrfor Alican Tez'le de 1 yıllık anlaşma sağladı.  Beşiktaş...

Tire 1922'den çifte transfer

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımı Tire 1922 Spor, Gölcükspor'dan sağ kanat Berke Bıyık'la 3 yıllık sözleşme imzalarken, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor'dan santrfor Alican Tez'le de 1 yıllık anlaşma sağladı. 
Beşiktaş altyapısından yetişip Fatih Karagümrük'te profesyonel olan 22 yaşındaki Berke geçen sezon Gölcükspor'da 17 gol attı. Genç kramponun ismi Süper Lig ekibi Göztepe ile de anılıyordu. Antalyaspor'da profesyonel olan 30 yaşındaki Alican ise geçen sezonu 11 golle tamamladı. Deneyimli forvet İzmirspor, Eyüpspor, İnegölspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Bayrampaşa, Ankara Demirspor, Hatayspor ve Kırıkhanspor gibi kulüplerde top koşturdu.

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