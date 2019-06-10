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Tire 1922'de yeni başkan Aktaş

TİRE, ()- TFF 3. Lig ekiplerinden Tire 1922'de başkanlık görevine Mutlu Sarayköylü'nün yerine geçen sezon Bucaspor'un başkanlığını üstlenen Cihan Aktaş'ın getirildiği açıklandı. İzmirli Cihan Aktaş'ın geçen cuma yapılan genel...

Tire 1922'de yeni başkan Aktaş

TİRE, ()-

TFF 3. Lig ekiplerinden Tire 1922'de başkanlık görevine Mutlu Sarayköylü'nün yerine geçen sezon Bucaspor'un başkanlığını üstlenen Cihan Aktaş'ın getirildiği açıklandı. İzmirli Cihan Aktaş'ın geçen cuma yapılan genel kurulda alınan kararla kulübün yeni başkanı olduğu duyuruldu. Bucaspor'un Bölgesel Amatör Lig'e düşmesinin ardından satın alınacak bir kulüp arayışına geçen Cihan Aktaş, sezon bitmeden önce Play-Off mücadelesi veren Tire takımına prim desteği vermişti. Sosyal medya hesabından Tire halkına seslenen Başkan Aktaş, "Tire 1922, Tire halkınındır. Kulüp kesinlikle Tire'de kalacak ve maçlar Tire'de oynanacak. Kulübün adında da muhakkak Tire ismi geçecek" mesajı verdi.

(FOTOĞRAFLI)

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