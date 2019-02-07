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Tire 1922'de teknik düğüm çözüldü

Yiğit SOYLU / TİRE, () TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Tire 1922 Spor'da teknik direktör krizi çözüme kavuştu. Körfezspor beraberliğinin ardından Adnan Buber'le yollarını ayırıp Hüseyin Hancı ile anlaşan ancak futbolcuların...

Tire 1922'de teknik düğüm çözüldü

Yiğit SOYLU / TİRE, ()

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Tire 1922 Spor'da teknik direktör krizi çözüme kavuştu. Körfezspor beraberliğinin ardından Adnan Buber'le yollarını ayırıp Hüseyin Hancı ile anlaşan ancak futbolcuların Hancı'yı istememesi üzerine sözleşme imzalamaktan vazgeçen yönetim Uğur Balcıoğlu ile el sıkıştı. Sezon sonuna kadar İzmir ekibiyle mukavele yapan Balcıoğlu ilk idmanına çıktı.
Başkan Mutlu Sarayköylü, son haftalarda talihsiz puanlar kaybettiklerini belirterek, "İstemediğimiz sonuçlar aldık ama hedeflerimizden sapmadık. Uğur Balcıoğlu yönetiminde tekrar çıkışa geçeceğiz. Kendisi geçen sezondan beri aklımızda olan biri isimdi. Hocamıza güveniyoruz" dedi. 
Uğur Balcıoğlu da Nazilli Belediyespor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade ederek, "Yapılan anlaşma tüm camiamıza hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. 
 

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