Tire 1922'de Nihat Balan dönemi

SPOR Toto 3'üncü Lig ekiplerinden Tire 1922'de yönetim teknik direktörlük görevine Nihat Balan'ı getirdi. Geride bıraktığımız sezonu 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Keçiörengücü'nde tamamlayan 51 yaşındaki teknik direktör, daha önce Yeni Malatyaspor, Gümüşhanespor, Belediye Bingölspor, Ankara Demirspor, Fatih Karagümrük, Bugsaşspor gibi kulüplerde görev aldı. Yönetimden yapılan açıklamada, "Tire 1922 Spor Kulübü olarak 2017-2018 sezonu için Teknik Direktör Nihat Balan ve yardımcıları Fatih Çiçek ve Nail Alköse ile anlaşmış bulunmaktayız. Kulübümüze ve Tire'mize hayırlı olması dileğiyle" denildi.

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