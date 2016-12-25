Tire 1922'de Mesut Toros dönemi

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasına 22 puanla 9'uncu sırada giren Tire 1922'de Fahrettin Sayhan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Toros getirildi. Başkan Mutlu Sarayköylü ve Genel Kaptan Faik Sarayköylü, bugün deneyimli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Tire ekibinde daha önce de çalıştığını dile getiren Teknik Direktör Mesut Toros, "Hedefimiz ilk etapta play off olacak. Bu sezon olmazsa seneye şampiyon olacak potansiyele sahibiz" dedi.Takıma takviye yapmayı düşündüklerini belirten Mesut Toros, ikinci yarı hazırlıklarını Tire'de sürdüreceklerini, 2 hazırlık maçı yapmayı planladıklarını söyleyerek, "Rakip bulamazsak özel müsabaka için Antalya'da kısa bir kamp dönemi geçirebiliriz" diye konuştu. Ulucakspor, Aydınspor 1923, Atillaspor, Altay ve Fethiyespor'da da görev yapan Toros'un yardımcılığını Serkan Söğüt ve Ahmet Çeltikçi yapacak. Yüksel Özçimen ise kaleci antrenörü olarak görev alacak.

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